Al ritmo del escándalo por las coimas y la incertidumbre financiera, el riesgo país ya llega a 850 puntos

En medio de una jornada signada por la incertidumbre financiera y fogoneada por el escándalo político que envuelve al gobierno, el impacto alcanza a las acciones argentinas que se desploman hasta 5,5% en Wall Street y a los bonos que vuelven a caer. En ese marco, el riesgo país sube hasta los 850 puntos básicos.

La jornada tiene como vector la licitación convocada por la Secretaría de Finanzas para la renovación de deuda corta en pesos por hasta $9 billones, los cuales se encuentran en manos privadas, en su mayoría bancos.

Previo a ello, el Banco Central ya había agravado el apretón monetario sobre la banca comercial, cuando el lunes se anunció que los encajes volvían a elevarse del 50% al 53,5%, y que la diferencia podía integrarse con los títulos suscriptos en la licitación de hoy.

La intención del gobierno es evitar por todos los medios que el tipo de cambio oficial se acerque peligrosamente a la banda superior de flotación, lo que obligaría al BCRA a vender reservas para sostener la banda. Pese a ello, el tipo de cambio subió el lunes y volvió a subir en la mañana de hoy hasta alcanzar los $1.375, avanzando 3% en solo tres ruedas.

El gobierno necesita renovar hoy $9 billones de deuda corta que se encuentra en manos de los bancos y en la previa decidió volver a subir los encajes hasta el 53,5%. A ello se suma el escándalo político que envuelve al gobierno, y alimenta la incertidumbre.

El ambiente de dudas que envuelve la licitación de hoy y las dudas sobre la sostenibilidad del programa monetario en su conjunto, se vieron reflejados al inicio de la jornada en las pantallas, que mostraron acciones ADR (argentinas que cotizan en New York) cayendo hasta 5,5% y papeles de la deuda soberana retrocediendo por segunda jornada consecutiva.

A ello se suma el escándalo de los audios que salpican por presuntas coimas a lo más alto del gobierno nacional. Los allanamientos del día de ayer y el peritaje técnico del dispositivo móvil perteneciente a Diego Spagnuolo, protagonista de las escuchas, hacen suponer que el tema está lejos de acabarse.

El gobierno no ha logrado tomar el control de la escalada mediática, y se ha mostrado dubitativo al momento de dar explicaciones, lo que alimenta las versiones mientras avanza la investigación judicial. La noticia alimenta las dudas que ya existen en el mercado sobre la capacidad del gobierno para sostener políticamente el programa económico después de las elecciones de octubre.

Con ese telón de fondo, el riesgo país volvió a subir en la mañana del miércoles hasta llegar a los 850 puntos básicos. Se trata del registro más alto desde el mes de abril cuando en la previa a la flexibilización del cepo cambiario la sobretasa de riesgo que pagan los papeles de la deuda soberana argentina superó los 900 puntos básicos.

El registro de riesgo país ya se ubica en los mismo niveles que tenía previo a la flexibilización del cepo cambiario en el mes de abril.

El indicador es un reflejo de las dudas que mantiene el mercado sobre la sustentabilidad del programa económico. Dicho de otra forma, un riesgo país más elevado señala que los inversores no confían en que el rumbo económico actual contribuya a mejorar la capacidad del país para poder atender los compromisos de deuda en el corto-mediano plazo.

Con la marca alcanzada esta mañana, Argentina es el segundo país de la región con mayor tasa de riesgo país, detrás de Bolivia que se encuentra en medio de un proceso electoral y registra 1.190 y apenas por encima de Ecuador que tiene un riesgo país de 790.