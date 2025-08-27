Mercado cambiario: ¿A cuánto cotiza el dólar este miércoles 27 de agosto 2025?

El mercado cambiario inicia su jornada con algo de volatilidad y expectativa respecto de lo que puede pasar en materia política, tras las denuncias por supuestas coimas en Discapacidad, este miércoles 27 de agosto 2025. A continuación, repasamos la cotización del dólar oficial, el dólar blue y los dólares financieros hoy.

Tras más de cinco años, se levantaron las restricciones para comprar dólares desde abril pasado y ahora los tipos de cambio varían a diario. Al pasar de un régimen de crawling peg (devaluaciones graduales preanunciadas) a uno de flotación entre bandas, el tipo de cambio pasó a ser determinado por el libre juego de la demanda y la oferta.

En agosto 2025, el dólar tiene un piso de $961 y un techo de $1.457: solo si el precio tocara uno de esos valores, el Banco Central intervendría directamente en el mercado cambiario.

Luego de la supresión de gran parte de los controles de cambios, numerosas cotizaciones del dólar han tendido a la unificación. Desde entonces, los mercados paralelos (bursátiles e informales) han perdido relevancia en la economía: el tipo de cambio «oficial» busca ser la referencia y las brechas desaparecer.

Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: miércoles 27 de agosto 2025

El dólar en Banco Nación abre su actividad este miércoles 27 de agosto 2025 en $1.330 para la compra y $1.370 para la venta, después de dispararse $25.

Cabe tener en cuenta que en agosto 2025, el dólar Banco Nación acumula un alza de $165 (+13,6%). Esto lleva al dólar tarjeta (que incluye percepciones por adelanto del impuesto a las ganancias) a $1.794, por encima de todas las demás cotizaciones.

Todas las entidades bancarias del país ofrecen la posibilidad de comprar y vender dólares directamente por home banking. El Banco Central informa a diario los tipos de cambio: banco por banco, así abren las operaciones del dólar este miércoles 27 de agosto 2025.

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1340 1380 Banco Nación 1330 1370 Banco ICBC 1315 1377 Banco BBVA 1340 1380 Banco Supervielle 1341 1381 Banco Ciudad de Bs As 1330 1380 Banco Patagonia 1320 1370 Banco Santander 1335 1370 Banco Galicia Más 1335 1375 Banco Credicoop 1335 1375 Banco Macro 1335 1379 Banco Piano 1325 1375 Banco BPN 1310 1380

En tanto, en el Banco Provincia de Neuquén (BPN) el dólar inicia su actividad también al alza cotizando en $1.310 para la compra y $1.380 para la venta este miércoles 27 de agosto 2025.

Cabe recordar que para la compra en efectivo, rige un límite mensual de US$100. Por canales digitales, en cambio, no hay tope. En todos los casos se requiere que los fondos empleados estén justificados.

Dólar blue hoy en Neuquén y Río Negro: miércoles 27 de agosto 2025

En tanto, el dólar blue inició su actividad este miércoles 27 de agosto 2025 con estabilidad, manteniendo su cotización:

Para la compra: $1.345

Para la venta: $1.365

Por su parte, los dólares financieros operan este miércoles 27 de agosto 2025 en estos valores:

Dólar MEP:

Apertura: $1.352,46

Dólar CCL: