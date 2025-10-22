Javier Milei cumple 55 años: fiesta íntima en Olivos antes de viajar a Rosario por el cierre de campaña

Faltan días para las elecciones del 26 de octubre y si bien Javier Milei está centrado en el cierre de campaña de La Libertad Avanza, este miércoles 22 de octubre es su cumpleaños y al igual que el año, se prevé que lo festeje en Olivos. La celebración será antes de que el presidente viaje a Rosario para protagonizar otro acto electoral junto a sus candidatos.

El presidente nació el 22 de octubre de 1970 por lo que este miércoles cumple 55 años en una jornada en la cual no tiene prevista ninguna actividad en agenda. Si bien no se reveló cómo será su agenda se celebración, se supo que tendrá una celebración íntima en la residencia de Olivos.

Luego de este día de festejos, el presidente viajará a Rosario para encabezar el cierre de la campaña de La Libertad Avanza para las elecciones legislativas del domingo. Se anticipó que encabezará su última caravana proselitista y se mostrará acompañado de su candidatos.

Javier Milei pasó por Córdoba y se encontró con la militancia

El mandatario arribó el martes cerca de las 17.30 a Nueva Córdoba. Milei fue hacia la esquina de las calles San Lorenzo e Ituzaingó, en donde llevó a cabo una breve caminata de dos cuadras a bordo de una camioneta blanca de Casa Militar a partir de las 19.

Las fuerzas de seguridad desplegaron un gran operativo de seguridad en el anteúltimo recorrido de campaña de Milei en el país.

Se registró un breve momento de tensión cuando el mandatario se bajó del vehículo y el cordón de seguridad tuvo que doblegar sus esfuerzos para evitar que la situación se torne caótica.

Asimismo, emitió algunas palabras hacia sus militantes en las Aguas Danzantes del Buen Pastor con un megáfono en su mano. El presidente reiteró su slogan de campaña e insistió ante sus seguidores: «¡No aflojen! La libertad avanza o la Argentina retrocede».