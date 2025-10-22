Estados Unidos anticipó que comprará carne argentina y advierte sobre la fiebre aftosa

Estados Unidos confirmó que comprará un volumen limitado de carne vacuna argentina, moderando las expectativas generadas en el sector agroexportador. La secretaria de Agricultura estadounidense, Brooke Rollins, expresó su preocupación por la fiebre aftosa en Argentina, a pesar de las conversaciones que mantiene su administración con el gobierno Nacional.

CNBC: Is importing beef from Argentina a possibility?



BROOKE ROLLINS: Yes, the president has said he's in discussions with Argentina. It will not be very much. Argentina is also facing a foot and mouth disease issue. pic.twitter.com/UZiUpjpMAS — Aaron Rupar (@atrupar) October 21, 2025



En una entrevista con CNBC, Rollins afirmó que “no será mucho lo que compremos”. Detalló que el país norteamericano consume anualmente unos 12 millones de toneladas métricas de carne bovina, de las cuales 10 millones son de producción local. Los restantes dos millones provienen del extranjero y se destinan a distintos usos, como carne molida y cortes musculares.

La funcionaria señaló que las negociaciones con Argentina se enmarcan en un plan más amplio impulsado por el presidente Donald Trump, quien había mencionado en varias ocasiones la posibilidad de abrir el mercado a productos argentinos. Sin embargo, Rollins aclaró: “creo que vamos a tener más información en los próximos días, pero como parte de esas doce millones de toneladas métricas, no será mucho lo que compremos”.

Estados Unidos advierte sobre la fiebre aftosa y los controles de sanidad en la carne de Argentina

Rollins hizo hincapié en que cualquier apertura comercial deberá garantizar la seguridad sanitaria del ganado estadounidense. “Tenemos que proteger nuestra industria ganadera”, subrayó. La secretaria advirtió que “Argentina enfrenta un problema de fiebre aftosa y en el Departamento de Agricultura tenemos que garantizar que nuestra industria ganadera esté segura”.

Asimismo, la funcionaria recordó que Estados Unidos enfrenta otros desafíos sanitarios, como el gusano barrenador del ganado proveniente de México. Por ello, las autoridades mantienen una vigilancia estricta sobre las importaciones agropecuarias. “Estamos en primera línea. Vamos a asegurarnos de que nuestra industria ganadera esté protegida, pero este es un mercado muy matizado y muy complejo”, puntualizó.

La postura de Rollins contradice la condición sanitaria oficial de Argentina, que es reconocida como país libre de fiebre aftosa con vacunación por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA). La secretaria mostró una postura distante con respecto a lo que había expresado previamente el presidente Trump.

Además, ratificó que en los próximos días habrá “novedades” sobre la importación de carne argentina, pero reiteró que “no será mucha”. Añadió: “Es un desafío, pero estamos en ello. Vamos a asegurarnos de que nuestra industria ganadera esté protegida. Este es un mercado muy matizado y complejo, y queremos asegurar un buen futuro para nuestros productores”.

Previamente, Donald Trump había manifestado su intención de comprar carne argentina para reducir los precios en los supermercados de su país. En ese marco, se había mencionado un posible acuerdo para que Estados Unidos incrementara la compra de carne argentina de 20 mil a unas 60 mil toneladas.