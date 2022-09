Turismo: recuperación incompleta, pero pareja

El turismo receptivo y emisivo argentino se ha recuperado en forma similar desde el mes de abril de 2022. Previamente, el turismo emisivo exhibía una recuperación mayor, al tiempo que el receptivo, debido a la demora en la apertura de Argentina al turismo internacional, se encontraba rezagado.

En febrero de 2022 el turismo emisivo resultaba equivalente al 41% del nivel de febrero 2019, mientras que el turismo receptivo solo alcanzaba el 20% con relación a ese mismo período.

En julio de 2022 el turismo emisivo y el receptivo alcanzaron, respectivamente, 63% y 64% de los niveles que ostentaban en julio de 2019, lo cual refleja que aún queda margen de recuperación en los volúmenes de turismo internacional respecto a los niveles prepandemia, en ambos casos.

La zona cordillera goza de las preferencias de los visitantes a Argentina.



Si se atiende al número de viajeros en cada flujo, en el acumulado entre enero y julio de 2022, el emisivo alcanzó 2,9 millones de turistas (un 48% del observado en enero-julio de 2019, con 6,07 millones de turistas), mientras el turismo receptivo resultó de 1,75 millones de turistas en igual período, alcanzando un 40% de los niveles prepandemia (4,33 millones de turistas).

De esta manera, el déficit de la balanza turística (en cantidades) en enero – julio de 2022 ha sido de 1,15 millones de turistas, menor al déficit de 2019 y al de los años 2017 y 2018, que habían sido extraordinariamente deficitarios, incluso siendo años de grandes volúmenes de turismo receptivo.

La balanza de turistas actualmente observada resulta relativamente equilibrada, en parte por la falta de recuperación del volumen prepandemia. Sin embargo, Argentina ha evidenciado situaciones mucho más cercanas al equilibrio en el período 2003-2010. Ello ocurrió con un tipo de cambio competitivo, y antes de que comenzara a aplicarse el cepo cambiario, con las distorsiones que provoca.

¿Se pueden generar dólares a partir del sector turístico?



En el primer trimestre de 2022 (último con datos disponibles de balanza de pagos), el ingreso de divisas vía turismo ha sido de U$S 569 millones, mientras que el egreso ha resultado de U$S 1.482 millones, de modo que el déficit por turismo ha alcanzado los U$S 913 millones.

Temporada alta de invierno, un buen momento para esquiar en Argentina.



Este déficit resulta menor al observado en la prepandemia: en el primer trimestre de 2019, el déficit comercial vía turismo había sido de U$S 1.103 millones. Por su parte, también es un resultado mucho más favorable que el déficit observado en el primer trimestre de 2018, cuando fue de U$S 2.479 millones, y en igual período de 2017, en el que el desequilibrio resultó de U$S 2.386 millones.

Esos fueron los años de mayor salida de divisas por turismo, con ingresos que crecieron moderadamente respecto de años previos.



Vale aclarar que las cifras de la balanza de pagos tienen un rezago importante, y posiblemente en el segundo trimestre la situación incluso haya mejorado, por una mayor recuperación del turismo receptivo.

En la actualidad se suma otro fenómeno que afecta al ingreso de divisas, que es la existencia de cepo cambiario y una fuerte brecha entre las cotizaciones oficiales y las alternativas.

Bariloche, con fuerte demanda del turismo proveniente de Brasil.



Las cifras del mercado de cambios publicadas por el BCRA, alternativas a las estimaciones de Balanza de Pagos, reflejan en mejor medida los egresos que los ingresos (porque los no residentes que visitan el país aprovechan la ventaja cambiaria que ofrecen los mercados alternativos al MULC).

Durante el primer trimestre, el ingreso de divisas vía turismo registrado en el mercado de cambios ha sido de U$S 87 millones que, en comparación al ingreso de U$S 569 millones registrado en la Balanza de Pagos representan solo el 15% del volumen operado. Así, se observa que gran parte de los ingresos de dólares vía turismo repercuten en el mercado oficial.

La dinámica mensual del desempeño turístico en el mercado oficial refleja que los egresos turísticos se han recuperado (los de julio de 2022 han sido 4% mayores a los egresos turísticos de julio 2019), mientras que los ingresos aún se encuentran lejos de los niveles prepandemia (caída de 78% en julio 2022 respecto al mismo mes de 2019). Todo ello a pesar de diversos intentos por establecer mejores condiciones cambiarias para los extranjeros que visitan el país.

Un driver central: capacidad adquisitiva (y tipo de cambio)



Resulta interesante analizar la evolución de la capacidad adquisitiva del salario argentino para hacer turismo en el exterior, a los fines de analizar la situación actual en el contexto histórico.

Fue una buena temporada turística en el invierno en cordillera.



Para ello se calculó el nivel de salario de una persona cuyo ingreso equivale a dos sueldos industriales promedio en Argentina, teniendo en cuenta el impacto del impuesto a las ganancias de un trabajador casado con dos hijos y el tipo de cambio para el turismo emisivo (dólar turista), que incorpora el costo del impuesto PAIS y también el anticipo de impuesto a las ganancias.

Dicha capacidad adquisitiva aún se encuentra en un nivel bajo en septiembre de 2022. Además, se ha visto nuevamente deteriorada por el aumento del 35% al 45% en la percepción a cuenta del Impuesto a las Ganancias, aplicado a partir del 14 de julio de 2022.

Dólar turismo y dólar oficial



De esta forma, la diferencia entre el dólar turismo y el dólar oficial pasó a ser del 75%, cuando nuevamente existen rumores de subas en el dólar turismo.

El poder adquisitivo del salario “turismo” argentino en 2022 es un 22% mayor al que existía en el año 2020. Sin embargo, con relación a 2019 resulta 26% menor, mientras que respecto de 2017 cayó 57% reflejando una importante reducción de capacidad de compra de los argentinos.

Por su parte, en relación al promedio histórico del período 1998-2022, que es casi el mismo nivel que el observado en el año 2019, el poder adquisitivo argentino para hacer turismo en el extranjero resulta un 27% inferior.

A la luz de ello, es comprensible que el nivel de turismo emisivo no se encuentre en niveles de recuperación muy importantes.

El turismo emisivo depende también de otras variables, además del poder adquisitivo de los salarios. A saber: expectativas pesimistas respecto al futuro macroeconómico, como expectativas de una posible devaluación (encarecimiento de los viajes al exterior); expectativa de aplicación de nuevas medidas que encarezcan el turismo emisivo; la existencia de turismo “contenido” (personas que acumularon dinero al no viajar, o que fueron postergando viajes para realizarlos en algún momento).

Estos factores podrían explicar la rápida recuperación inicial de parte del turismo emisivo, que luego se detuvo en los niveles ya señalados.

Turismo receptivo



Por el lado del turismo receptivo, se puede analizar la capacidad adquisitiva del salario industrial de países de la región, como Brasil, Uruguay y Chile, que representan casi la mitad (46,2%) del total de viajeros extranjeros que ingresan a Argentina en condiciones habituales (año 2019).

En el caso de los turistas brasileros, si se considera el tipo de cambio blue, el poder adquisitivo en Argentina de su salario industrial se encuentra 19% por encima del nivel prepandemia (salario de septiembre de 2019), aunque resulta 7% inferior a los niveles de 2020.

Cerro Otto en Bariloche, la posibilidad de apreciar esculturas icónicas en tamaño real.



Respecto al promedio histórico del período 2000-2022, ahora se encuentra un 15% por arriba.

Si se considera un tipo de cambio promedio (simple) entre el dólar oficial y el blue, el poder adquisitivo en Argentina del salario industrial brasilero se encuentra en 2022 un 8% por debajo del nivel de 2019, resulta 10% inferior al salario de 2020 y 6% por debajo del promedio histórico del período 2000-2022.

Con la ventaja en materia de poder adquisitivo mencionada, durante el mes de julio de 2022, último con datos disponibles, ingresaron a Argentina un total de 102 mil turistas brasileros, al tiempo que, durante junio, el total fue de 66 mil. La cantidad de turistas ingresados desde Brasil en julio fue 36% menor respecto al total observado en julio de 2019 (evidencia una recuperación de 64%, similar a la media del turismo receptivo en el país).

Ahora, en el caso de los turistas provenientes de Chile, considerando el tipo de cambio blue, el poder adquisitivo en Argentina del salario industrial chileno en 2022 resulta 21% superior con relación al de septiembre de 2019. Por su parte, en la actualidad un asalariado chileno tiene un poder adquisitivo en Argentina 25% menor que en 2020, aunque resulta 37% mayor al salario promedio del período 2000-2022. Considerando un mix entre el tipo de cambio oficial y el blue, el poder adquisitivo en Argentina de un asalariado chileno resulta en 2022 un 6% inferior al nivel de 2019, 28% inferior al de 2020 y 14% mayor respecto al promedio histórico.

En cuanto a los turistas provenientes de Chile, se observa que en julio de 2022 ingresaron a Argentina un total de 40 mil turistas de ese origen, lo cual representa solo un 43% del promedio mensual observado durante 2016-2019.

Por su parte, para el caso uruguayo y considerando el tipo de cambio del dólar blue, la capacidad adquisitiva en Argentina del salario industrial uruguayo en septiembre de 2022 resulta un 43% superior en comparación al nivel de 2019 y un 6% menor con relación al de 2020. En comparación al promedio histórico del período 2000-2022, en 2022 los uruguayos presentan una capacidad adquisitiva en Argentina que resulta 81% superior.

Considerando un mix entre el tipo de cambio oficial y blue, el poder adquisitivo en Argentina del salario industrial uruguayo en 2022 se encuentra 11% por encima del nivel de 2019, un 9% por debajo de 2020 y 52% superior al salario industrial uruguayo promedio del período 2000-2022.

(Fuente: trabajo realizado por Marcelo Capello, Marcos Cohen Arazi y Lautaro Carranza, economistas de IERAL-Fundación Mediterránea).