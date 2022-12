Vacalebre: “es poco probable que el acuerdo con EE.UU. logre sacar algo de información”

En diálogo con Pulso, el profesor de la UCEMA, Federico Pablo Vacalebre, dio su punto de vista y proyecciones sobre algunas de las variables macroeconómicas clave y sobre las medidas de política económica más recientes.

PREGUNTA: ¿La reducción de las importaciones frenará en el corto plazo el crecimiento económico?

RESPUESTA: Sí. Está muy correlacionado con una importante falta de dólares que puede haber el año que viene. La cosecha viene muy lenta. Entre trigo, maíz y soja se calcula que tendremos U$s 9.000 millones menos entre este año y el año que viene, en comparación con la compaña anterior. Creo que las restricciones a las importaciones, más allá del cambio de sistema, está muy condicionado a la sequía. Y eso obviamente afecta el nivel de actividad, que ya está creciendo muy poquito, porque en nuestro país para producir necesitás importar. Entre diciembre y julio tenés los pagos a los bonistas privados, y en medio tuviste dos versiones del dólar soja, y la necesidad de llegar a fin de año con las metas del FMI. Todo ese conjunto implica un 2023 probablemente con caída de actividad y menos dólares. La caída de importaciones responde a ese contexto y a esa proyección.

P: ¿A qué responde la baja de inflación de noviembre?

R: Al primer golpe de impacto, uno mira ese dato y dice “uy, qué bueno”, pero me parece que responde a varias cuestiones. Si bien los alimentos en el mundo tuvieron una desaceleración, también hay una fuerte restricción fiscal y monetaria que viene haciendo el ministro de Economía, sobre todo comparado con el primer semestre de este año, y eso está impactando en el consumo. Además tenés el efecto temprano de todos los programas de precios justos en distintos sectores en las últimas semanas.

P: ¿Cree que los controles de precios son efectivos para romper la inercia inflacionaria?

R: No, por una cuestión de oferta. Sabemos que en el mediano y largo plazo tiene poco alcance, porque después afecta la oferta y presiona trayendo al presente la inflación reprimida que venís acumulando desde ese lapso inicial en que el programa “funcionó”. Si estás tratando de arreglar la dinámica fiscal y monetaria y tenés algo que en el intermedio permita no acumular un impacto inflacionario muy fuerte, un control de precios puede ayudar momentáneamente. Pero no se puede sostener en el tiempo, la historia argentina lo demuestra.

P: ¿El cepo a las importaciones impulsará un alza de precios?

R: Yo creo que sí, habría que ver en qué proporción. La gran pregunta que uno debería hacerse con el dato de noviembre es si realmente estás en un cambio de tendencia, o si está ligado a algo estacional o momentáneo, producto de estas circunstancias que mencioné.

P: ¿Le preocupa la deuda en pesos que se acumuló para 2023?

R: Preocupa, y hay un dato que no es menor. Se venía renovando el 100% de la deuda en pesos hasta septiembre/octubre. La adhesión de noviembre prende la luz de alerta, sobre todo considerando que según las metas fiscales se necesitaba renovar más del 100%. Ni con el incremento de tasas se logró la renovación del 100% este mes, cuando en el año tuviste meses de más del 100%, y tampoco hubo mucho interés por esos 5 instrumentos “dólar linked” que lanzaron en noviembre. Lo de ese mes fue todo un dato, hay que ver si es un cambio de tendencia o no.

P: ¿Es posible mantener este ritmo de devaluación gradual del tipo de cambio oficial en 2023?

R: No. De hecho, el crawling peg que tenías en la primera parte del año pasó del 3% a más del 6% mensual en este último tiempo. Hay una aceleración, y aun así no es sostenible. En noviembre hubo adelantos transitorios por deuda en pesos que no se pudo cubrir, tenés el diferencial del dólar soja que hay que pagar y es emisión futura, y tenés $550.000 millones solamente de intereses de Leliqs y Pases. Todo eso en un momento lo tenés que levantar y estirilizar de alguna manera. El nivel de pasivos remunerados del Banco Central asusta.

P: Hay una pérdida de poder adquisitivo, ¿los sindicatos cumplen correctamente su función?

R: Creo que sí. Hay sindicatos con más fuerza que otros, hay otros que sin tener gran cantidad de afiliados poseen una buena llegada a las empresas donde están los trabajadores que representan. Con tamaña dinámica inflacionaria, los sindicatos tuvieron que salir para acompañar, y creo que en 2023 y 2024 deberán seguir teniendo un rol activo en negociaciones y cláusulas gatillo. Hasta ahora han tenido un papel en que han acompañado.

P: ¿El acuerdo de intercambio de información financiera con Estados Unidos puede ser importante en términos de acumulación de reservas y recaudación?

R: Eso es hacer futurología. Soy muy cauto con respecto a este tema. Lo que se firmó aún al día de hoy está inactivo, y depende de que exista una intervención judicial tan a nivel local como a nivel internacional para que eventualmente, si sos una persona que tiene una cuenta en el exterior, puedan acceder a tu información. Y, por historia, los Estados Unidos es muy receloso para este tipo de cuestiones. Hay una serie de protocolos que se tienen que activar para cumplir ese acuerdo que realmente lo hacen muy engorroso. Yo no puedo comparar esto con el blanqueo fuertísimo que hubo en la época de Macri, ni creer que esto pueda llegar a traer una lluvia de dólares. Son dos cosas distintas. En Estados Unidos hay una cuestión de soberanía con respecto a su sistema financiero que yo creo que es muy difícil de traspasar. Es un acuerdo difícil de llevar adelante. Es poco probable que llegue a sacar algo de información.

PERFIL

Federico Pablo Vacalebre es Magíster en Economía Aplicada (UCA), Magíster en Comercio Internacional (USAL), Licenciado en Administración de Empresas y Licenciado en Comercialización (UADE).

Participa de programas internacionales en The London School of Economics y en Frankfurt School.

Se desempeña en la Gerencia de Marketing del Banco de la Nación Argentina, es titular de HSV Consultores y Profesor en UCEMA y UP.