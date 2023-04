Vacalebre: «hay que hacer un Plan Bonex, no queda otra alternativa»

En diálogo con Pulso, el profesor de la UCEMA, Federico Pablo Vacalebre, evaluó algunas de las variables macroeconómicas clave, las medidas de política económica más recientes y proyectó una dura resolución de la dinámica actual de la deuda en pesos.

PREGUNTA: ¿Qué primera evaluación hace del decreto que obliga a organismos públicos a canjear sus bonos en dólares?

RESPUESTA: Más allá de las idas y vueltas, yo creo que es una decisión altamente sensible. Donde primero se puso el ojo fue sobre la ANSES, porque al ser un organismo previsional que ya viene con problemas fuertes de financiamiento, es doblemente impactante. En términos económicos, me parece que muy de corto plazo, que no tiene demasiada fuerza a futuro, porque están solucionando una cuestión de flujos con un stock. Están utilizando parte de ese stock en dólares para generar deuda en pesos, bonos en pesos, y volcarlos al sector privado. Se supone que generará una demanda a través del Contado con Liquidación (CCL) a través de las sociedades de bolsa, tenían restricción para operar con ese tipo de bonos y ahora supuestamente no la van a tener. Me parece una decisión con un costo demasiado alto para el impacto que podría tener, de corto alcance en la cotización del dólar CCL, MEP, entiendo que solo por un par de rondas. Hoy el desdoblamiento del tipo de cambio y fundamentalmente el cepo es el tapón que vos tenés sobre tres bases monetarias que tenés contenidas, encajadas dentro del balance del Banco Central con pasivos remunerados y el «money overhang» que hacen a través de la tasa. De fondo, ese es el problema y obviamente esta medida no es una solución de fondo.

P: ¿Entiende entonces la medida como un intento para contener las expectativas devaluatorias?

R: Creo que es lo que se está intentando. Hay muchos factores que están jugando: el tipo de cambio, la sequía, la venta de reservas a lo loco en enero y febrero, en el segundo semestre la cosa va a ser mucho más complicada, por una cuestión estacional. Lo que se quiere evitar a toda costa es que el tipo de cambio oficial no se vaya muy para arriba y que eso arrastre todos los dólares alternativos que tenés y sea la antesala de una dinámica inflacionaria mucho más complicada de la que tenemos ahora. Este pase de manos de stock de dólares a bonos en pesos tiene un costo muy alto porque estás vendiendo muy barato y comprando muy caro, estás comprando estos bonos a una tasa de más del 30%. El mercado observa eso, lo ve como un manotazo de ahogado. La contrapartida es la deuda en pesos, el rollover permanente que hace el Banco Central con la deuda en pesos. Entonces, hablando de desarticular expectativas, el rollover de esa deuda también forma parte de las expectativas inflacionarias, porque si el día de mañana no podés renovar eso y si se te dan vuelta, tenés que empezar a emitir por todos esos papeles.

P: ¿Cree que logrará el Gobierno evitar un salto devaluatorio de acá a las elecciones?

R: La economía es una ciencia social y es muy difícil ponerles plazo a las cosas, lo que sí podés hacer es asociar variables y decir ‘si esto sigue sosteniendo determinada dinámica, tarde o temprano lo que va a pasar es esto’. Lo que veo es que los tiempos se acortan, la dinámica se acelera y hay menos margen de maniobra. En diferentes sectores, con diferentes líneas de pensamiento, la preocupación está porque es algo que lo ve todo el mundo.

P: Hoy se plantea más la hiperinflación como un escenario probable. ¿Qué opina al respecto?

R: Hay muchos factores. Uno no quiere mencionar la palabra «hiperinflación» porque es algo extremo, dramático, en la que perderíamos absolutamente todos. Sería el escenario menos deseable. Yo lo que creo es que, dadas estas condiciones macroeconómicas y monetarias, es una pelea que se da prácticamente día a día. Como mencioné, hay tres bases monetarias metidas como pasivos remunerados en el Banco Central. En la medida en que la demanda de dinero se mantenga estable, es algo que más o menos viene sucediendo, esa renovación va a ser casi automática. El tema es que no se desarticulen las expectativas y que todo el mundo vaya corriendo al dólar. Si es por una cuestión de desarreglo monetario, me parece que las condiciones están dadas para una dinámica inflacionaria mucho más complicada de la que tenemos e incluso una hiperinflación. El riesgo está, es latente porque la expansión monetaria ha sido tal que cualquier desajuste en las expectativas puede generar una situación más complicada que la actual, ojalá no una hiperinflación. Lo que se considera hoy una hiperinflación no es lo mismo que lo que consideraba en los 80s. Hoy la velocidad de circulación del dinero es mucho menor que la de aquel entonces, porque hoy tenés plataformas y medios electrónicos que ralentizan ese proceso de dolarización o desprendimiento de los pesos.

P: ¿Cómo se sale de esta dinámica inflacionaria?

R: Debe haber un plan económico y un ajuste de fondo, un saneamiento del Banco Central, donde tenés que empezar a limpiar toda la deuda que tenés, un saneamiento monetario fuertísimo. Una dolarización o una libre convertibilidad de monedas sería convalidar la destrucción de nuestra unidad monetaria, sobre todo en los últimos años. Creo yo que, sin llegar a eso, eso se da por defecto, esa convalidación se da de manera práctica. Creo que para sanear todo este problema, para que la moneda no siga perdiendo valor y para que no pasemos a salarios reales y en dólares aún más bajos, tiene que haber un ajuste monetario, y creo que va a ser algo muy complicado socialmente y que necesita un consenso de todo el arco político, sea quien sea el que le toque hacerlo, para evitar un problema social aún mayor del que tenemos.

P: ¿A qué se refiere exactamente con «ajuste monetario»?

R: Concretamente, empezar a limpiar los pasivos remunerados que tenés en el Banco Central. Hay que eliminar todos esos papelitos, no podés tener tres bases monetarias metidas ahí, el día de mañana podés llegar a tener 5, 6, 7, 8, 9 ó 10. Encima con una tasa efectiva anual arriba de los 100 puntos.

P: El ajuste monetario sería un nuevo Plan Bonex.

R: Es que no queda otra alternativa. Fijate a lo que nos tenemos que remitir, a las épocas de hiperinflación. Entiendo que es algo feo, antipático, sobre todo duro, pero es una espiral que si no la cortás a tiempo, ¿a dónde vas? ¿De cuánto era la tasa efectiva anual de las Leliqs dos años atrás y de cuánto es ahora? ¿De cuánto eran los pasivos remunerados hace dos o tres años atrás y de cúanto son ahora? En algún momento esto se tiene que cortar.