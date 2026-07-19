Malvinas: del símbolo a la estrategia

Las intuiciones antes del partido Argentina-Inglaterra en las semifinales del Mundial se confirmaron: no fue un partido más, ni siquiera otro clásico. La imagen de jugadores sosteniendo una bandera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas” tras el encuentro devolvió el reclamo de soberanía a la escena global. Mientras para los jugadores y la sociedad fue otra expresión espontánea de un sentimiento nacional arraigado, para la política fue un incómodo recordatorio de una disputa que, lejos de estar congelada, se enfrenta a un escenario de creciente complejidad geopolítica.

El gesto tuvo inmediata repercusión tanto en el país como en exterior. El presidente Milei reivindicó la expresión de los jugadores, pero advirtió a los funcionarios de no mezclar deporte y política, mientras su vicepresidenta y parte de la oposición reclamaron posturas más enérgicas. Londres se apresuró a reafirmar la “autodeterminación” de los isleños y sentenció que, aunque Argentina gane la copa, “las islas seguirán siendo británicas”. Pero su intento por reclamar duras sanciones por el reclamo público chocó con la indiferencia del gobierno de Donald Trump, que remitió a la primera enmienda de la constitución del país (que defiende la libertad de expresión). E incluso medios británicos admitieron que el incidente debería ser un “llamado a la acción” para negociar, citando el reciente acuerdo con España por Gibraltar como un precedente de que el estatus colonial no es eterno.

La administración Milei ha ido variando posturas sobre el reclamo argentino. En la gestión inicial de la canciller Diana Mondino pareció reeditar la teoría del “paraguas de soberanía” del menemismo en los 90 para avanzar en acuerdo comerciales y logísticos con Gran Bretaña. Sin embargo, en la gestión de Pablo Quirno hubo un endurecimiento del discurso, con la denuncia por la “militarización” y la explotación de recursos como el proyecto petrolero “Sea Lion”, que prevé iniciar extracciones en 2028, y al paso inconsulto de un navío militar por aguas territoriales. Paralelamente, el Gobierno analiza una visita presidencial de negocios a Londres y busca levantar el veto británico al reequipamiento militar del país.

La mayoría de los expertos señalan que la principal diferencia entre las políticas exteriores de Gran Bretaña y Argentina en este tema es su consistencia.

Londres, bajo gobiernos laboristas o conservadores ejecuta una política sostenida desde hace cuatro décadas. Busca ampliar su presencia militar, avanzar con proyectos económicos que robustezcan la autonomía de las islas y consolidar una red de alianzas con países de la región como Brasil, Chile y Uruguay.

Argentina ha alternado entre la confrontación principista, el acercamiento o el desinterés, según el gobierno de turno.

Juristas y diplomáticos señalan que, debido a esta falta de rumbo claro, hay mecanismos legales y políticos que nuestro país, más allá de la retórica, no está aprovechando. Entre ellas, ampliar el debate más allá del Comité de Descolonización de la ONU. Destacan el precedente reciente del archipiélago de Chagos, donde la República de Mauricio forzó al Reino Unido a negociar la soberanía tras pedir una opinión consultiva a la Asamblea General de las Naciones Unidas y lograr que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) declarara ilegal la presencia británica en el archipiélago (donde está la base militar estratégica Martín García). También acciones diplomáticas y legales por la explotación petrolera y pesquera unilateral en la zona, así como la presencia militar.

La necesidad de una estrategia coherente se vuelve imprescindible en un escenario actual complejo, debido al creciente valor estratégico del Atlántico Sur, en medio de la competencia entre las potencias por rutas comerciales, el acceso a la Antártida y los proyectos energéticos en la zona. Argentina necesita construir una red de aliados previsible con peso en el Consejo de Seguridad de ONU, que incluye tanto a los EE.UU. como a China y a Rusia. Y contrarrestar en forma inteligente la red de vínculos logísticos y militares que Londres ha construido con los países vecinos.

El desafío para nuestro país es pasar del reclamo histórico de soberanía a una estrategia jurídica y diplomática eficaz, que pueda utilizar todos los medios pacíficos a su alcance de manera coherente y sostenida en el tiempo capaz de acompañar esta reivindicación. Y entender que en la mesa de negociaciones internacionales tanto la volatilidad como las posturas de “todo o nada” suelen terminar en fracaso. Necesita pasar con urgencia de la memoria simbólica de la bandera a la eficacia de políticas de Estado de largo plazo y una diplomacia que deje de ser meramente reactiva.