Mundial 2026: Estados Unidos intervino por la polémica de la bandera de las Islas Malvinas

Reino Unido pidió a la FIFA que investigue a la Selección argentina por la bandera de las Islas Malvinas.

La fuerte repercusión política del partido entre la Selección Argentina e Inglaterra en el marco del Mundial 2026 escaló hasta los despachos de Washington. El gobierno de los Estados Unidos intervino públicamente en la controversia generada por una bandera de las Islas Malvinas desplegada en las tribunas, una imagen que se viralizó rápidamente en las redes sociales y encendió las alertas diplomáticas en Buenos Aires y Londres.

El Departamento de Estado norteamericano buscó bajarle el tono al conflicto al aclarar de forma oficial que su administración “no toma posición sobre símbolos exhibidos por hinchas en eventos deportivos”. Desde las oficinas de la Casa Blanca ratificaron que la postura histórica de su país respecto a la disputa de soberanía “permanece sin cambios”, despegándose de las manifestaciones de carácter civil en los estadios.

Los reclamos de Inglaterra ante la FIFA y la respuesta de Argentina

El paño fue desplegado de manera espontánea por un grupo de simpatizantes albicelestes en una de las tribunas, lo que generó un intercambio de acusaciones entre sectores políticos británicos y locales. Medios de comunicación de la talla de The Guardian y BBC Sport revelaron que la Federación Inglesa transmitió formalmente su preocupación a las autoridades de la FIFA por la presencia de insignias calificadas como “políticamente sensibles”.

Por su parte, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) evitó emitir comunicados y catalogó la acción como una simple expresión espontánea de los hinchas. Al mismo tiempo, la FIFA recordó que sus reglamentos prohíben consignas políticas explícitas en los estadios, pero aclaró que al no poseer textos agraviantes, la seguridad se limitó a retirar el paño de forma preventiva para evitar incidentes menores.

En el plano nacional, el canciller argentino Pablo Quirno intentó enfriar la confrontación directa con Londres y afirmó con cautela que la cuestión de las Malvinas “se discute en ámbitos diplomáticos, no en estadios”. De todas formas, el funcionario subrayó que el país mantiene firme su reclamo histórico ante las Naciones Unidas, donde el Comité de Descolonización volvió a instar al Reino Unido a reanudar las negociaciones bilaterales.

El delicado equilibrio de Donald Trump entre el Reino Unido y Javier Milei

La oportuna reacción del gobierno estadounidense ocurre en un escenario de extrema sensibilidad diplomática. Analistas citados por la prestigiosa publicación Foreign Policy señalaron que la Casa Blanca busca evitar a toda costa involucrarse en gestos simbólicos deportivos que pongan en jaque su estrategia de equilibrio.

Esta neutralidad deportiva se cuida especialmente tras la reciente profundización de la cooperación militar entre Estados Unidos y Argentina, sumado al fuerte respaldo de la administración de Donald Trump al alineamiento geopolítico que lleva adelante el gobierno de Javier Milei.

El cortocircuito en el Mundial se suma a otros antecedentes recientes registrados en la región. En 2025, un mural con la silueta de las islas en un encuentro de Copa Libertadores motivó una queja formal de la embajada británica en Buenos Aires. Asimismo, en 2024, la presencia de una insignia similar durante un partido de rugby en Santiago de Chile provocó un debate regional sobre la politización en las canchas, según reportó en su momento el diario chileno La Tercera.

Con información de NA.