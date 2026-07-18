El vocero de Javier Milei dijo que Argentina no puede recuperar las Malvinas «siendo un país bananero»

Siguen las repercusiones sobre la bandera con la insignia «Las Malvinas Son Argentinas» que desplegó la Selección Argentina luego de ganarle a Inglaterra por el Mundial 2026. En primera instancia, el presidente Javier Milei pidió no mezclar las cuestiones deportivas con las diplomáticas. Ahora, el vocero presidencial, Adrian Ravier, sostuvo que Argentina no puede recuperar las islas «siendo un país bananero».

Inmediatamente después del partido en la tarde de este jueves, el jefe de Estado reaccionó a la victoria del conjunto de Lionel Scaloni. Pese al momento de euforia, el mandatario le quitó un simbolismo extra que la clasificación se haya obtenido contra Inglaterra.

«Es un partido, digamos, es un partido de fútbol, hay que entender eso. No hay que caer en eslogans berretas, populistas, nacionalistas, rancios«, indicó en contacto con Radio Mitre.

En este sentido, sostuvo que «no hay que mezclar» las cosas y destacó el mensaje del director técnico antes del partido y también de ex combatientes de Malvinas.

«Entiendo que es difícil, pero digamos las Malvinas se recuperan con diplomacia sabia y no con gestos de patrioterismo baratos, berretas, que si eso uno lo llevara al plano internacional sería verdaderamente de características pobres y muy malas», detalló.

Ej jefe de Estado insititó en «separar los tantos» y destacó que durante su gestión la ONU obligó a «Inglaterra a sentarse a hablar». Después, el mandatario volvió a hablar del tema en diálogo con El Observador, aprovechó para resaltar en esto el accionar del excanciller Gerardo Wertheim y del actual titular Pablo Quirno en el último tiempo por «los acercamientos a Estados Unidos».

«Las cosas que pasan en la cancha con los jugadores no son parte de la diplomacia. Por lo tanto, en el peor de los casos, Argentina sufrirá una sanción económica«, manifestó Milei.

Asimismo, aseveró que el «sentimiento» de Malvinas está «dentro de todos los argentinos», sostuvo que «es perfectamente válido y lícito que ellos (los jugadores) se quieran expresar», pero sentenció: «Eso tampoco tiene que inducir a hacer malas interpretaciones».

Por último, a través de su cuenta de X, resaltó que el jefe del Partido Republicano de Estados Unidos en Israel, Marc Zell, le pidió a Donald Trump que reconsidere su posición sobre las Islas Malvinas. «Mientras algunos se dedican a hacer berrinches propios de un adolescente termo mononeuronal, nosotros por la vía diplomática cada día estamos más cerca de la recuperación», sentenció.

Mientras algunos se dedican a hacer berrinches propios de un adolescente termo mononeuronal, nosotros por la vía diplomática cada día estamos más cerca de la recuperación de las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y el espacio marítimo circulante.

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Qué dijo el vocero presidencial sobre la causa Malvinas: «Siendo un país bananero…..»

También a través de sus redes sociales, el oriundo de La Pampa que reemplazó a Manuel Adorni como vocero presidencial, Adrián Ravier, se manifestó sobre la causa Malvinas tras las repercusiones que generó la Selección Argentina en el Mundial 2026.

«Siendo un país bananero, nunca vamos a recuperar las Malvinas. Si logramos que la Argentina sea grande nuevamente, próspera y respetada, nuestras posibilidades de avanzar en el reclamo de soberanía serán mucho mayores», sentenció el funcionario libertario.

En este sentido, destacó un artículo periodístico publicado en The Gardian que indicaba las islas «no pueden seguir siendo británicas para siempre” y que «tarde o temprano habrá que retomar» las negociaciones.

«La única vía es la diplomática, y el respaldo internacional es clave», sentenció Ravier. Sin embargo, el texto que publicó Simon Jenkins se debió a la reivindicación que hizo la Selección Argentina luego de ganarle a Inglaterra. “Sería gratificante si la bandera de las Malvinas exhibida durante el partido en los Estados Unidos sacudiera a alguien para que pase a la acción”, puntualizó.

Siendo un país bananero, nunca vamos a recuperar las Malvinas. Si logramos que la Argentina sea grande nuevamente, próspera y respetada, nuestras posibilidades de avanzar en el reclamo de soberanía serán mucho mayores.



La única vía es la diplomática, y el respaldo internacional… — Adrian Ravier (@AdrianRavier) July 18, 2026

Además, Ravier resaltó que «la OEA volvió a exhortar al Reino Unido y a la Argentina a reanudar las negociaciones para encontrar una solución pacífica a la disputa de soberanía», algo que también sucedió en 2006, 2014, 2017 y 2022 bajo el kirchnerismo y los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández.

A principio de mes, luego de su primera conferencia de prensa, Ravier tuvo que dar marcha atrás a sus declaraciones sobre la suba de la tarifa de gas. “No quise expresar eso, es una frase poco feliz, y mucho más como la levantaron los medios. No fue esa la intención, este Gobierno cuida a los más humildes”, manifestó Ravier en contacto con Radio Mitre.

Al justificar el aumento, Ravier había argumentado que cuando las tarifas están atrasadas o cuestan menos de su valor real, “alguien lo tiene que pagar”. Para ilustrar el ajuste, el vocero citó la premisa de “no hay almuerzo gratis” formulada por el economista y fundador de la Escuela de Chicago, Milton Friedman.

Luego de esa referencia, lanzó la declaración que lo obligó a retractarse: “Eso conduce a otro tipo de acciones en la familia: de decir que ahora como está más caro el gas voy a tratar de abrigarme, más que prender el gas”.

La bandera de Malvinas que desplegó la Argentina en medio del operativo de la FIFA

Antes del partido, se había generado una polémica tras las declaraciones de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, que había informado que el protocolo de Seguridad que impuso la FIFA impedía cualquier tipo de referencia a la causa Malvinas durante el encuentro.

«Cualquiera que entre o con botellas, que están prohibidas mañana las botellas, o en eventos, ya sea una bandera, ya sea una camiseta, un trapo, lo que sea que tenga un mensaje de contenido político o provocación racial o provocación religiosa, ni político ni racial, ni religioso, no se puede ingresar«, dijo y aclaró que, pese a participar de los encuentros, el Gobierno no tiene injerencia en las medidas más allá de recomendaciones.

El protocolo generó grandes repercusiones a nivel político en el país. Incluso, voces de la oposición en el Congreso cuestionaron la prohibición incluso de visibilizar el mapa de Mavinas.

«Repudiamos el aval de la ministra a la prohibición de visibilizar el reclamo de soberanía argentina sobre Malvinas en el partido Argentina-Inglaterra», dijo el diputado santafesino Esteban Paúlón.

«La soberanía sobre Malvinas no es un ‘mensaje político’, es un mandato constitucional irrenunciable. Además ratificamos el derecho ciudadano a visibilizar esta causa histórica en todo lugar y contexto», concluyó.

Pese al cuestionado protocolo, hinchas argentinos lograron filtrar una sábana del hotel con un mensaje sobre Malvinas, el cual después le llegó a Giovanni Lo Celso durante la celebración de la clasificación a la final.

Inmediatamente, la prensa británica mostró su indignación y el diario The Sun -uno de los medios más leidos del país europeo- tituló: «ARROGANCIA DE ARGIE: indignación por la celebración de los jugadores argentinos con un cartel que dice ‘Las Malvinas son nuestras’ tras eliminar a Inglaterra del Mundial».

Por su parte, el ministro de Empresa del Reino Unido, Peter Kyle, calificó el comportamiento de los jugadores argentino como algo «totalmente inapropiado». Tras esto afirmó: «Espero que la FIFA lleve a cabo una investigación exhaustiva».

Pese a que todas las miradas se la llevó el reclamo soberano de Argentina, un periodista argentino denunció que un hincha inglés lo agredió verbalmente con una referencia a la Guerra de Malvinas tras el partido. «Mi papá mató a tu papá en Malvinas», le insinuó y quedó grabado.