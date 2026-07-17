Cómo la bandera de Malvinas llegó a la Selección Argentina: el momento que hizo historia en el Mundial 2026

La bandera que desplegó la hinchada, en el partido de la Selección Argentina contra Inglaterra.-

La bandera que mostró la Selección Argentina con el mensaje «Las Malvinas son argentinas», en el reciente partido que disputó contra Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026, generó gran revuelo a nivel mundial, incluyendo respuestas diplomáticas.

Sin embargo, la historia del despliegue de la bandera de Malvinas tenía un espacio vacío para completarse: ¿en qué momento exacto llegó a manos de la Selección Argentina?. La reconstrucción de las imágenes posteriores al partido con Inglaterra permitieron observar cuándo fue recibida por «la Scaloneta», en un momento que ya es hito en el Mundial 2026.

Mundial 2026: ¿en qué momento exacto llegó la bandera de Malvinas a la Selección Argentina?

A partir del revuelo que se armó tras el despliegue de la bandera «Las Malvinas son argentinas» en pleno festejo de la Selección Argentina, las distintas cámaras que siguieron los festejos de «la Scaloneta» permitieron reconstruir el momento exacto en que el trapo cae a la cancha.

Entre las imágenes captadas, también se observa un video del influencer Speed donde se ve a los hinchas que lanzan la bandera al campo de juego, presionados por la intervención del personal de seguridad que mantenía la vigilancia en las gradas.

momento en el que esos heroes tiran la bandera desde la tribuna https://t.co/ZP728lsPuv pic.twitter.com/i9qo1TBYlb — enzo gorlomi 🐔 (@Marchesii9) July 17, 2026

Posteriormente, un video de la transmisión oficial del Mundial 2026 capta el momento exacto en el que la bandera cae al campo de juego, donde es observada por los jugadores de la Selección Argentina y tomada por Giovanni Lo Celso, quien finalmente la despliega en los festejos y la acomoda en la cancha.

«Las Malvinas son argentinas»: el gesto de la hinchada de la Selección Argentina

La viralización de un audio de unos hinchas de la Selección Argentina que llevaron la bandera de «Las Malvinas son argentinas» permitió reconstruir parte de la historia del trapo, que llegó a los jugadores y generó gran revuelo a nivel mundial.

Según los fanáticos explicaron, debieron meter la bandera escondida al partido contra Inglaterra, ya que este tipo de símbolos estaba prohibido previamente en el estadio: la habían pintado en el hotel donde hacían la previa, con una sábana de las instalaciones.

Por esa razón, dejaron la bandera en manos de los jugadores de la Selección Argentina, ya que el personal policial que custodiaba las gradas había notado el mensaje cuando la desplegaron y acudía a buscarlos para retirarlo.