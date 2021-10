Educación vial en las escuelas: ya se comenzó a dar los primeros pasos firmes

“Si se trabaja desde chico, cuando se sienten frente al volante para conducir tendrán conciencia que la movilidad implica un riesgo, en pandemia asumimos esta presunción de riesgo, usamos el barbijo, nos vacunamos, pero con el tránsito esto no pasa, no usamos el cinturón, no nos ponemos el casco, pensamos que manejamos bien”.

Sebastián Kelman, director del Centro de Formación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.