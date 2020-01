EE. UU. y China avanzan con el acuerdo comercial

Cerca de 18 meses acumula la denominada guerra comercial entre dos de las potencias más importante del mundo.

La tensión entre Estados Unidos y China tuvo un impacto directo en ambas economías que afectó, en buena medida, a la industria hidrocarburífera.

El precio internacional del petróleo sufrió algunas variaciones a lo largo del 2019, por la disputa comercial entre ambas naciones.

Parece que el año y medio de tensiones está cerca de subsanarse y es que la firma de un nuevo acuerdo comercial está cerca de concretarse.

La fase uno del acuerdo contempla una reducción de un 15% al impuesto de importaciones chinas y el atraso en las actualizaciones de otros aranceles.

A cambio, el país asiático se comprometió a realizar modificaciones contractuales y a comprar productos norteamericanos adicionales por US$ 200.000 millones, durante dos años.

Dentro de ese monto, China se comprometería a incluir US$ 32.000 millones extras en importaciones agrícolas y US$ 50.000 millones en compras de gas natural y petróleo crudo. Si no cumple con el acuerdo puede ser sancionado por Estados Unidos.