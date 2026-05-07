La mitad de los contribuyentes de Bariloche paga sus tasas: el cumplimiento barrio por barrio

En promedio un 50,3% de los contribuyentes de Bariloche pagan la tasa por servicios retribuidos. Foto: Chino Leiva

El nivel de pago de las tasas municipales de Bariloche tuvo en los primeros tres meses del 2026 un promedio del 50%, con algunos barrios que apenas superan el 5% de cumplimiento y en el otro extremo están los que llegan al 78%.

La secretaría de Hacienda municipal estrenó semanas atrás el “monitor de cumplimiento de tasas por barrio” que permite ver el nivel de pago y la recaudación.

Según el mapa, en el 2025 el nivel de pago promedió el 59,7% y en 2024 ascendió al 65,4%. Pero en el primer trimestre de este año el promedio fue de 50,3% aunque se debe hacer la salvedad que el municipio incorporó en los últimos años incorporó más de 3.500 contribuyentes, de barrios que no estaban cargados en el sistema y por lo tanto no pagaban la tasa por servicios retribuidos.

La recaudación del primer trimestre

La recaudación del primer trimestre solo en la tasa por servicios retribuidos, que es la única que llega a todos los contribuyentes, sumó 9.024 millones de pesos y fue en crecimiento partiendo con 1.081 millones de pesos en enero; 3.546 millones de pesos en febrero; y 4.397 millones de pesos en marzo.

La tasa por servicios significó en el primer trimestre el 38% de los ingresos de jurisdicción municipal, que en total ascendieron a 23.725 millones de pesos.

Barrio por barrio el nivel de cumplimiento

En los tres meses del 2026, unos 63.000 contribuyentes cumplieron con el pago de la tasa municipal, siendo el barrio con mayor nivel de pago Los Maitenes, ubicado a la altura del kilómetro 3 de la avenida Bustillo, con el 78,4%.

En la zona oeste existen vaivenes de cumplimiento de los contribuyentes porque hay barrios que superan el 70% como Los Cipresales y Parque Pehuén, mientras que otros más poblados como Melipal llegan al 60,8%.

Más hacia el oeste, Playa Serena, Villa Don Orione, Don Bosco y Península San Pedro están por debajo del 50% de pago.

El barrio privado Arelauquen, el más grande de Bariloche, tiene un nivel de cumplimiento del 52,9% y en Villa Catedral, el poblado al pie del centro de esquí es mucho más bajo con 46,8% de contribuyentes que están al día.

En el centro se divide el microcentro con un 69% de cumplimiento y el centro -un área más extensa- con el 64%, similar a lo que ocurre en el barrio Belgrano, que es la zona con mayor crecimiento de edificios habitados.

Hacia el este la mayoría supera el promedio de cumplimiento de tasas del 50% aunque están por debajo Las Victorias y Pinar del Sol, con 46,)% y 43,1% respectivamente.

Los barrios de la zona sur, que abarca una extensión más amplia que la Pampa de Huenuleo, tiene el nivel más bajo de pago de tasas aunque también hay variables del orden del 5% en los populosos Nahuel Hue, Nuestras Malvinas y Vivero hasta niveles más próximos a la media como el barrio Omega 2 que supera el 40%.