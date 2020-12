Efecto pandemia: más apostadores en loterías y juego clandestino

Al igual que ocurrió con otras áreas, la pandemia generó cambios en la industria del juego. El cierre en marzo de los casinos al inicio de la emergencia sanitaria, y luego la posterior apertura en mayo solo de las agencias, hizo que el público apostador se volcara a las loterías y quinielas en Neuquén. Además, la falta de ofertas de juegos legales por las restricciones durante buena parte del año generó una proliferación de sitios clandestinos online.

Al cierre de noviembre, la recaudación acumulada en el Instituto Provincial de Juegos de Azar del Neuquén (IJAN) rondó los 2 mil millones de pesos, de los cuales 950 millones se destinaron al pago de premios.

“Este año el ingreso en el instituto fue casi todo de loterías y quinielas. Se determinó que el destino de los fondos sea para el sector salud. La recaudación general de lotería creció un 20% respecto al año anterior, pese a que hubo dos meses que estuvo cerrado. Del casino online, la proporción en la recaudación no supera el 5%”, aseguró Antonio Reus, Director Provincial de Lotería y Quiniela del IJAN.

Esta proporción es muy distinta a la de años anteriores que se dividía en partes iguales entre casinos y loterías.

La actividad en toda la industria se cortó el 20 de marzo y el 19 de mayo retomó la atención en las agencias. No así en los casinos, que hasta el día de hoy están sin abrir y todavía no se anunció una fecha oficial de reapertura.

“Se estuvo parado por dos meses con toda la actividad y el otro 50% que son los casinos continúan cerrados. Cuando se retomó la actividad de las agencias la sorpresa fue grande porque se recompuso rápidamente. Tal vez la falta de oferta de entretenimiento ha hecho que tengamos muy buena respuesta del público apostador”, opinó Reus.

Indicó que los cierres y restricciones de las loterías y casinos provocó “una gran proliferación de juegos clandestinos, sobretodo de bingos por Facebook, ocurrió en todo el país”.

El juego ilegal es aquel que no está autorizado ni regulado por el Estado.

“Fue un trabajo de muchos años y estamos muy bien posicionados. Y empezamos a detectarlo en un lugar donde no existía como Neuquén. Llama la atención que haya pasado. Hubo más de 120 lugares detectados donde se estaban realizando estos juegos no autorizados (todo online). Por suerte con la intervención de la Justicia eso se aplacó y hoy se volvió a la normalidad”, afirmó el funcionario.

Expectativas para fin de año

Reus anunció que este año nuevamente se harán los cuatro sorteos de fin de año.

El de Navidad será en Río Negro, y el resto en Neuquén. La modalidad será de chequera.

“Se empezó a vender en julio y hoy al cierre de noviembre se está superando un 8 % de mayor venta del producto”, señaló el director provincial.

En números 398 puestos de venta hay en Neuquén entre agencias y subagencias. Existen 17 salas de juego y dos casinos.

Una atención virtual para la prevención y el cuidado

Wanda Leitner, referente del área de Juego Responsable del IJAN, contó que por la pandemia se readecuaron a una modalidad virtual los dispositivos de asistencia para las personas que necesitan acompañamiento por excesos en el juego. Es un programa de prevención y cuidado al jugador.

“Se ha visto un incremento de personas preocupadas por su manera de jugar y dispuestas a tratarse. Uno de los aspectos positivos de la modalidad remota es que acorta las distancias y la otra ventaja es que la gente se anima más a hablar. Pensemos que ha sido una enfermedad muy estigmatizada entonces la gente sentía mucha vergüenza de consultar”, explicó.

Manifestó que gracias a este medio las personas que tengan algún tipo de adicción o que vean que juegan en exceso, pueden comunicarse con el IJAN al 0299-4038900, y recibirán una atención de profesionales.

Dijo que se observó que al estar los apostadores impedidos de jugar por los cierres, se generó por un lado “una abstinencia forzada por lo que la persona que venía notando que estaba jugando mucho le vino muy bien porque le ayudó a reencontrarse consigo mismo” y los que estaban en tratamiento “continuaron en tratamiento lo cual es bueno para evitar recaídas”.

Lo que marcó es que como ocurrió en todas las provincias del país, “se ha visto un incremento del juego ilegal y generalmente recurrieron a esa opción personas que no pueden pasar un tiempo sin jugar”. Sumó que como “las adicciones a veces van cambiando de objetos, hubo casos de incremento de alcoholismo , tabaquismo o drogas de personas con ludopatía”.

Desde el año 2014 el IJAN viene desarrollando Ciclos de Capacitaciones en Adicciones Conductuales. Este año incorporó como novedad la Diplomatura en Ludopatía, Ciberadicciones, otras adicciones Conductuales y sus Comorbilidades, que ya inició su dictado de manera virtual.