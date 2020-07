El 47% de las camas de terapia intensiva están ocupadas en Bariloche

La curva de personas que contrajeron la COVID-19, que transmite el nuevo coronavirus, sigue en ascenso en esta ciudad.

La secretaria de Políticas Públicas de Salud de la provincia, la médica Mercedes Ibero, informó que en las 24 horas últimas se confirmaron 34 nuevos casos positivos en Bariloche y 1 en Dina Huapi. Como contrapartida, 19 pacientes de esta ciudad lograron recuperarse.

Comunicó que hay -por el momento- 140 personas contagias en Bariloche que se encuentran internadas y aisladas. “Todavía hay muchos pacientes sin nexo epidemiológico”, aclaró Ibero, en relación a varios casos positivos que se confirmaron en los días últimos. Y sostuvo que hay más de 280 personas aisladas.

Ibero comunicó esta noche de jueves, en una nueva conferencia desde Viedma, que el 47,17 por ciento de las camas de terapia intensiva disponibles están ocupadas en Bariloche. Dijo que hay 16 pacientes internados en terapia intensiva, “6 de ellos con asistencia respiratoria mecánica”.

Dijo que hay 28 camas de terapia intensiva libres en Bariloche: 3 en el Hospital Privado Regional (HPR), 4 en el Sanatorio San Carlos y 21 en el hospital Ramón Carrillo, donde “hay toda una sala de cuidados intermedios que está preparada para transformarse en camas UTI si es necesario”.

Respecto al aumento sostenido de casos positivos, Ibero aseguró que era algo que esperaban y vaticinó que los próximos 14 días “van a aparecer los positivos de los contactos estrechos”. “La gran mayoría de los casos que hay hoy son de familias enteras que dieron positivo”, destacó.

“Hoy, hace 10 días del Día del Amigo y sabemos que hay mucha gente que se juntó”. Mercedes Ibero, secretaría de Políticas Públicas de Salud de la provincia.

“Como siempre digo: no creo que todo el mundo busque contagiarse el virus, pero como no nos damos cuenta que el otro lo tiene, nos juntamos, no respetamos el aislamiento, no usamos el tapabocas, no usamos alcohol en gel, no nos lavamos las manos y eso hace que nos contagiemos fácilmente”, reiteró.

En cuanto al aumento de casos en Roca y Bariloche, comentó que todos los días “se evalúa qué se debe realizar”. Pero admitió que al haber más cantidad de casos “se sigue evaluando si es necesario volver a una fase anterior”.

Por eso, recordó que “nuestra curva esta creciendo, va a seguir habiendo muchos casos en los próximos días”. “Hay camas preparadas y disponibles si fuera necesario de terapia”, afirmó.

“El 80 por ciento de nuestros pacientes son moderados o leves y, por eso, se habilitaron los hoteles, y hay camas para ellos y no es que la mayor cantidad de pacientes requiere de terapia intensiva”, enfatizó Ibero.

“Necesitamos que entiendan todos que el virus está circulando, que hay una gran circulación viral en algunas de las ciudades", advirtió. “Por favor, por más que no nos damos cuenta que el que está frente a nosotros puede tener coronavirus lo más probable es que lo tenga”, reiteró.

Y recordó como medida de prevención mantener los 2 metros de distancia, usar el tapabocas, lavarse las manos, usar el alcohol en gel, no compartir un mate o una botella no sacarse el tapabocas para hablar. “Cuando llegamos a nuestra casa, tratar de dejar los zapatos o usar algo que limpie la suela y si estoy afuera por algo, porque tuve que ir al supermercado, mientras esté allí, no tocarme ni la boca, ni la nariz, ni los ojos para que no me ingrese el virus”, recomendó.

“Si nosotros entendemos que manteniendo el distanciamiento social no nos vamos a contagiar, les puedo asegurar que acá se frena la curva”. Mercedes Ibero, secretaria de Políticas Públicas de Salud de la provincia.

Desde finales de marzo hasta la fecha, desde el Ministerio de Salud de la provincia se informó que 550 personas de Bariloche contrajeron la COVID-19 de las cuales 393 se recuperaron y 17 murieron. Quedan 140 internadas.

Ibero dijo que en las 24 horas últimas se confirmaron 81 nuevos casos positivos en la provincia (entre los que están incluidos los 34 pacientes de Bariloche) y se recuperaron 36 ( sumados los 19 de esta ciudad).

En lo que va de la pandemia se contagiaron 1843 personas de Río Negro. De ese grupo, 1334 se curaron y 71 murieron. Por ahora hay 438 pacientes internados contagiados, según los datos oficiales, en la provincia: 158 de Roca, 140 de Bariloche, 51 de Cipolletti, 22 de Ingeniero Huergo, 21 de Villa Regina, 16 de Cervantes, 14 de Allen, 4 de Dina Huapi, 2 de Fernández Oro, 2 de Cinco Saltos, 2 de Comallo, 2 de El Bolsón, 1 de Mainque, 1 de Catriel, 1 de San Antonio Oeste y 1 de Campo Grande.