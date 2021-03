El básquet amateur en la región y el balance a un mes del regreso

El 6 de marzo, con el comienzo del certamen de las formativas, regresó el básquet en el Alto Valle de Río Negro. La Asociación fue la primera del país en poner en cancha a los chicos luego del parate por la pandemia. Después de un año, se volvió a jugar por los puntos y con el correr de las semanas se fueron sumando la rama femenina y el torneo de primera.

El contexto sanitario está marcado por el coronavirus y las exigencias al respecto son varias. En las canchas se permite el 30% de asistencia de público y llevar adelante el cumplimiento de los protocolos es una tarea fundamental que realiza cada club. A grandes rasgos, las indicaciones se cumplen y desde que comenzaron los partidos no se registró un solo caso de covid-19 entre los involucrados.

En este sentido, Juan Pablo Andreotti, presidente de la ABAV se mostró muy contento con el trabajo realizado por las comisiones de básquet de las instituciones.

‘‘El comienzo fue muy bueno pero no tenemos que aflojar. La situación es delicada’’, declaró a Río Negro. ‘‘No es fácil, es un laburo en el que hay que estar. Fuimos los primeros en arrancar y eso también implica que te estén mirando de cerca’’, agregó.

Las jornadas de formativas incluyen partidos en U13, U15, U17 y U19. Entre un emcuentro y otro se ventilan los ambientes y se sanitizan los elementos a utilizar.

‘’Hay que respetar los horarios de entrada a las canchas. No se puede entrar a mitad de los partidos para evitar la circulación. Mientras se está jugando, no debe haber tránsito de personas en las tribunas’’, añadió el directivo.

Jugadas tres fechas, el balance es más que positivo. No hubo suspensiones y el desarrollo del torneo se da como se había pautado.

‘’No debemos perder el foco y cumplir los protocolos. No se abren cantinas en las canchas, no se puede tomar mate y algunas otras cosas que cuesta cumplir. La forma de evitar que vuelva para atrás todo es cumpliendo con lo que nos piden’’, avisó el dirigente.

Cinco Saltos y uno de sus partidos contra Cipolletti. Foto: Trico Básquet

El uso del barbijo es algo que atraviesa cualquier actividad humana desde hace más de un año, cuando irrumpió la pandemia. Tanto el público como los jugadores del banco de suplentes deben permanecer con el barbijo puesto, como lo indica el protocolo. ‘’Si en la NBA se cumple, ¿cómo no lo vamos a tener que cumplir nosotros?’’, expresó Andreotti al respecto.

Más allá de las consideraciones personales, los protocolos que ABAV presentó a las autoridades locales y provinciales para jugar con público tienen el aval profesional de especialistas en epidemiología.

El comienzo del Asociativo de ABAV en primera masculino y el inicio del Integración femenino en divisiones formativas, en conjunto con la Federación de Neuquén, le agregaron más actividad a la disciplina.

Fanáticos y fanáticas de todas las edades disfrutan del básquet, una pasión que tuvo que esperar más de un año para volver a las canchas. Del cuidado de todos ellos depende que no vuelva a frenarse la actividad.