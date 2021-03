El Bitcoin recuperó su valor de US$ 51.000 después de su peor semana en un año

El Bitcoin (BTC) volvió a superar hoy la barrera de los US$ 51.000 después de que el pasado domingo cerró su peor semana en un año, en la que llegó a perder casi el 25% de su valor en apenas siete días.

La criptomoneda cotizó esta mañana a unos US$ 52.400 para luego recortar su avance hasta los US$ 51.200, lo que marca un crecimiento del 6% en el día y del 17,7 % respecto de los US$ 43.500 a los que llegó a venderse este domingo, según el sitio especializado Coinmarketcap.

El repunte en los precios se dio luego de que el BTC y el mercado cripto viviera su peor semana en un año, en la que se combinaron una venta masiva de activos de riesgo con suba de los bonos norteamericanos a 10 años arrastró su cotización y la de la mayoría de las criptomonedas.

Sin embargo, tanto el Bitcoin como el Ethereum, la segunda criptomoneda más importante del mercado, comenzaron a recuperar terreno al inicio de esta semana.

“Espero que la nueva Administración ayude a fomentar la innovación en las cadenas de bloques, las criptomonedas y los activos digitales, en lugar de sofocarlos”, indicó John Wu, presidente de la firma de cadena de bloques Ava Labs.

Después de tocar un récord de US$ 58.500 apenas 10 días atrás, el BTC atravesó un fuerte sube y baja en su cotización que lo llevaron a perder casi un 25% de su valor hasta el domingo.

De todas formas, la enorme volatilidad del BTC agitó una vez más el debate en torno al uso de la criptomoneda como inversión real y potenció a sus detractores, que mantienen desde finales del año pasado que el aumento del activo digital no es más que una burbuja especulativa y está destinado a repetir el auge y la caída de 2017.

En aquella oportunidad, después de alcanzar un récord de US$ 19.500 a finales de 2017, el precio del BTC cayó cerca del 70% en apenas medio año.