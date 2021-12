El Bolsón: refugios, pozones, feria y todo lo que atrae este verano

El verano es para El Bolsón un mes de encuentro con turistas del mundo. La red de refugios conectados más grande de Latinoamérica, una feria hippie como pocas, los ríos cristalinos con pozones invitan. Para enero ya tienen un 90% de reservas confirmadas. Los lugares de la temporada se agotan rápido y generan una expectativa muy buena.

Bruno Hellriegel, secretario de Turismo de El Bolsón comentó a Río Negro; “Se está moviendo el destino. Ayudó mucho el Previaje y ya se está consultando para febrero e inclusive se están haciendo reservas de cara al otoño, por lo que estamos todos preparados para recibir a los visitantes”, dijo.

Mientras se habla en todos lados de pases sanitarios, desde El Bolsón aseguraron que tienen los mismos protocolos que se manejaron en las últimas temporadas.

La recomendación, como en todos los destinos, es no viajar sin reservas. Los camping también trabajan con reservas, aunque depende de cada prestador.

“Muchas veces llega gente sin reservas, no se consiguen lugares y no hay como responder a esa demanda. Por eso, cuando estamos muy colmados en la capacidad, se informa en las redes, para que la gente no llegue y viva una mala experiencia. Sabemos que en verano El Bolsón se llena”, dijo Hellriegel y agregó que hay que aprovechar porque un 10% está disponible todavía.

Precio $10.000 Es la base de lo que sale una cabaña para 4 personas en El Bolsón.

Lo que no te podés perder

El fuerte del verano siempre está vinculado con el contacto con la naturaleza, los senderos de montaña y los refugios. Este año, habrá novedades que tienen que ver con el control del aforo, para poner los ojos en la carga sobre la zona del área natural protegida Río Azul–Lago Escondido, que es donde está le red de refugios.

“Vemos que es uno de los productos más buscados y alrededor de 40.000 personas por verano suben, para disfrutar las nacientes del río Azul, glaciares, el contacto con la naturaleza más extrema. Trabajamos con el Ministerio de Turismo de Río Negro y con la Subsecretaría de Ambiente para generar pautas de usos del lugar, como el control del aforo”, aseguró Hellriegel.

Habrá un registro, que se implementa desde hace mucho tiempo, pero para controlar más fuerte la cantidad de personas que deambulan por las áreas. La idea es preservar el medio ambiente, los bosques, las montañas. Además, hay que tener cuidado con los incendios y la preocupación que genera la sequía que hay en la zona.

El valor aproximado este mes de diciembre para pernoctar es de $1500 por persona y para el camping de $700 por persona, aunque puede variar en cada caso. Por ejemplo, el refugio Lago Natación el camping cuesta $ 500 por persona.

Playas

No es un lugar que tenga un lago grande, pero sí tres ríos importantes como el Quemquemtreu, el Azul y el río Ternero. Tienen pozones pero no muchas costas de playa. En algunos sectores del Río Azul, como en el camping de Doña Rosa, en Confluencia o camping Los Alerces, tienen unas playas lindas.

Se recomienda también ir a Lago Puelo, Puerto Patriada y Epuyén, que están cerca y forman parte de la oferta de atractivos cerca de El Bolsón. En esos lugares de Chubut se disfruta de un microclima que favorece la producción de lúpulo y fruta fina y que dio lugar a cervezas artesanales y comida orgánica.

Cuerpo y alma

En El Bolsón hay más de 10 centros holísticos para terapias que se encargan de equilibrar mente, cuerpo y espíritu. Ofrecen masajes de diferentes características, clases de yoga, reiki, reflexología, terapia floral, gemoterapia, acupuntura, meditaciones y más.

Feria por siempre

La feria mantiene los días tradicionales que son: martes, jueves y sábados. En verano se arma los domingos y funciona a pleno. “Tiene artesanías, comidas, plantas autóctonas. Es muy variada y una cuestión de su formación, relacionada con el hipismo y fue cambiando con el tiempo. Hoy es más grande, pero mantiene esa mística de los primeros hippies que se instalaron en los 80 en la zona”, concluyó el secretario de Turismo.

Datos

Los precios de las cabañas para 4 personas están en promedio de 10.000 a 12.000 pesos. Una cena para 4 personas puede rondar los 6000 pesos.

Para comunicarse con el teléfono de la oficina de Turismo, llamar al 294 4492604.

Página web: www.turismoelbolson.gob.ar

Redes: Instagram https://www.instagram.com/turismoelbolson/ y Facebook: https://www.facebook.com/elbolsonturismo

Para planificar la salida: visitar la oficina de informes de montaña, consultar el clima y registrarse en ANPRALE antes de subir (www.anprale.com)