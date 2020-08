El Brent superó al barril criollo y reaviva la puja por el precio de la nafta

Impulsada por una corriente optimista sobre el alcance de los recortes internacionales en la producción de petróleo, la cotización del Brent superó esta tarde la barrera de los 45 dólares por barril que se fijó como valor del barril criollo. De mantenerse sobre ese precio llevará a la anulación del precio sostén en el país y habilitará a las empresas a reclamar oficialmente un incremento en las naftas.

El DNU 488/20 que reinstauró el barril criollo en el país, un precio artificialmente elevado con el objetivo de estimular la producción de hidrocarburos, contempla que si el Brent supera por diez días consecutivos los 45 dólares, el precio sostén queda sin efecto.

Desde ayer la cotización del Brent está en una escalada alcista, junto con el WTI, impulsados en gran parte por un clima optimista en torno a los positivos efectos que tendrían los recortes de producción, pero también incentivados por otros factores que forman parte de la volatilidad del crudo como son los avances en la búsqueda de una vacuna contra el SARS-COV2 y las explosiones que ayer destrozaron a Beirut y que en un primer momento se creyó que eran fruto de un atentado.

En lo que va del día el Brent mejoró su valor en un 1,55% y mientras en estos momentos cotiza a 45,10, llegó hace pocas horas a venderse a 46,23 dólares por barril.

De suceder que se desactive el DNU 488 del barril criollo volvería a liberarse el mercado en donde algunas empresas ya plantearon la necesidad de revisar el precio de las naftas, como es el caso de YPF.

El planteo de la petrolera de mayoría estatal está en línea con la advertencia que realizó ayer el presidente de la Nación, Alberto Fernández sobre lo complejo de sostener el congelamiento. El mandatario advirtió ayer que "tenemos algún problema con el tema de las naftas, por ahora están congeladas, estamos hablando con YPF".

El presidente de YPF, Guillermo Nielsen, detalló hoy en declaraciones a Radio 10 que “el atraso en el precio de los combustibles es muy significativo” y alertó que “hay algo peor que la nafta cara, que es que no haya nafta”.

El titular de la petrolera de bandera explicó que “se necesitan inversiones todos los años para seguir abasteciendo el mercado del gas y el petróleo”. Un mercado que en el caso de los combustibles están congelados desde antes del cambio de gobierno nacional, dado que el último incremento autorizado fue el 4 de diciembre del año pasado.

En ese sentido, Nielsen agregó en otra entrevista con Radio Con Vos, que "el tema de los combustibles es extremadamente delicado y complicado, está en estudio, estamos viendo escenarios. No me parece que sea un tema de atraso, es un tema muy sensible para la economía argentina y la macro, para el abastecimiento futuro de petróleo y gas, de la mano con las inversiones que las petroleras tienen que hacer".

El DNU 488 entró en vigencia el 19 de mayo pasado, hace 77 días, cuando la cotización internacional rondaba los 33 dólares y no perfilaba una mejoría clara en el corto plazo.