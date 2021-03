Este jueves (4/3) el Concejo Municipal dio por inaugurado el nuevo ciclo de Sesiones Ordinarias con el discurso de nuestro intendente Gustavo Gennuso, en un acto que tuvo lugar en el salón de la Biblioteca Sarmiento con todos los protocolos de seguridad necesarios.

Gustavo realizó un repaso de todo lo logrado en 2020, un año lleno de retos nuevos e imprevisibles, y también se refirió a los proyectos actuales y futuros, en un 2021 que seguirá siendo desafiante pero que promete también grandes transformaciones.

De hecho, la palabra transformación fue clave en su discurso: “Transformar es mucho más profundo que cambiar, es lo que hace el alfarero, que a partir de arcilla y agua crea una maravilla. Transformar es convertir lo que tenemos en algo nuevo. El cambio es gradual, la transformación es total. Y ese es nuestro plan de gobierno”, sostuvo.

El intendente destacó que “nuestro objetivo era y sigue siendo caminar hacia esa transformación, que nos permita afrontar el presente y fundamentalmente resolver las cuestiones del futuro”, y rememoró los comienzos “de nuestro grupo político, con quienes allá por 2010 estructuramos nuestro plan, cuando asumimos en 2015 fue el que llevamos a la práctica y hoy está más vigente que nunca, es bueno saber a dónde vamos”.

Afirmó que “las maquilladas para problemas persistentes no nos sirven. Sino Bariloche sólo es transcurrir, y lo que necesita es trascender. Y estoy convencido de que los barilochenses podemos hacer que las cosas sucedan”. Y resumió: “Ayer el Presidente lo destacaba en Invap, el lugar en donde se hacen satélites, radares, reactores: esto somos los barilochenses, nos bancamos la pandemia, nos bancamos el volcán, somos los que podemos hacer que las cosas cambien”.

Agradecimientos en tiempos difíciles

Gustavo dedicó las primeras palabras de su discurso “a las familias que tuvieron víctimas por el Covid-19. Cada uno en el corazón tiene personas que perdieron la vida, familias que quedaron muy mal, quiero expresar nuestro acompañamiento a esas familias”.

Y continuó con palabras de agradecimiento a los más diversos sectores con los que se trabajó codo a codo desde el inicio de la pandemia. “Me siento muy orgulloso de ser parte de una comunidad que atravesó y atraviesa momentos muy duros, no sólo por la salud sino por la falta de trabajo, el encierro, el miedo por nuestros mayores. Fue duro para todos, y esta comunidad lo enfrentó con toda su valentía”.

Así, nuestro intendente expresó su gratitud al COE Bariloche, y todas las organizaciones que participaron formal e informalmente de él -“con ellos convivimos con lo más duro de la pandemia, tomando decisiones difíciles”-, a los trabajadores de la salud, a los empleados municipales, al Gobierno Provincial y el Gobierno Nacional, a sus funcionarios del Gabinete, a todos los sectores que participaron del Plan Reactivando Bariloche, y especialmente a su esposa Elena y sus hijas: “Sin ellos no podría, no se pueden sobrellevar estas situaciones sin estar acompañados de nuestros afectos”.

El intendente Gustavo Gennuso y parte de su equipo de gobierno.

“Nos toca gobernar un tiempo en que tenemos que hacer una transición de pueblo a ciudad -señaló Gustavo-. Nos sentimos pueblo y eso es muy bueno, pero el desafío es sentirmos como pueblo y actuar como ciudad”. Ese camino, explicó, implica afrontar cambios que nos enfrentan a lo desconocido, “pero tenemos que hacerlo con audacia”.

Luego, el intendente enumeró 3 ejes útiles a la hora de comprender las tareas realizadas y los desafíos planteados a futuro: la transformación interna del Municipio, la transformación de la ciudad como hábitat común y la transformación de la prestación de servicios al vecino.

Cambios hacia adentro para lograr eficiencia

“Para transformar internamente el Municipio, sólo tiene sentido si participan todos: los trabajadores, los funcionarios, necesitamos generar nuevas culturas de trabajo que nos hagan mejores”. Repasó diversos logros en ese plano, como las nuevas políticas de recursos humanos dentro de la comuna, el Código Único de Habilitaciones y el desarrollo del Escalafón Municipal. “Son cambios importantísimos, invisibles, que llevan muchísimo tiempo, pero cambian la historia de la ciudad”, aseguró.

Y justamente aprovechó la ocasión para hacer entrega a la presidenta del Concejo, Natalia Almonacid, del proyecto de ordenanza del Escalafón para que tome estado parlamentario: “Trabajamos cuatro años en esto, junto a los trabajadores y al gremio. Ese trabajo conjunto no es un lecho de rosas, es duro, pero se pone el bien común por sobre las discusiones, y por eso quiero agradecer públicamente al Soyem, por la valentía que tuvieron para llevar codo a codo esta tarea, y que podamos dejar algo bueno para el Municipio a pesar de las diferencias que podamos tener”.

Gustavo también destacó el desarrollo de nuevas herramientas de financiamiento, que permitieron no sólo sostener todos los servicios municipales en plena pandemia, sino crecer y desarrollar aún más proyectos. “El Plan de Regularización de Deuda recaudó 27 millones, recaudamos 24 millones por reabrir el Pago Anual Anticipado 2020, 26 millones por abrir el Pago Anual Anticipado del 2021. Y todo esto fue a parar a trabajo genuino de personas de Bariloche, a través de obras”.

Además, se refirió al incremento de la TISH “a las multinacionales, a las grandes empresas, que no son de Bariloche. Nos pareció que tenían que contribuir un poco más en este momento de pandemia. Y con esa contribución incorporamos cerca de 16 millones de pesos. De hecho creemos que esta contribución tiene que seguir existiendo y destinarse al Transporte Urbano de Pasajeros, y eso lo vamos a pedir al Concejo”.

Construir comunidad: transformar la ciudad como hábitat común

“Nuestra comunidad son varias comunidades que muchas veces no interactúan entre sí. Pero si queremos hacer una real comunidad, necesitamos que la gente interactúe. Por eso sabíamos que necesitábamos entre otras cosas espacios en donde los vecinos nos podamos ver, y el espacio público estaba abandonado”, detalló el intendente.

Y remarcó la primera dificultad con la que la gestión se encontró en este sentido: la falta de financiamiento. “A veces pensamos que las obras tienen que venir de Nación o de Provincia, o que el Municipio tiene una caja que nunca se acaba y que sólo no alcanza porque se administra mal”, definió. E indicó que fue con la necesidad de crear instrumentos nuevos de financiamiento que se desarrolló la Ecotasa.

“Hubo concejales que votaron en contra de la Ecotasa y hoy los veo caminando por los Paseos -reflexionó-. Y eso no está mal, porque tal vez era difícil confiar. Pero para generar cambios necesitamos ser osados. Cambiamos el espacio público, porque somos capaces de que las cosas sucedan si nos ponemos a trabajar”. Hoy la Ecotasa se refleja en un amplio abanico de obras ya inauguradas y en curso.

Gustavo remarcó también que estas inversiones se traducen inmediatamente en la generación de empleo genuino: “Gran parte de estas obras, además de con el trabajo de empleados municipales, se hicieron con cooperativas de nuestra ciudad, que se sienten orgullosos de haber contribuido a Bariloche”.

Las fiestas y eventos de la ciudad -que durante los peores momentos de la pandemia debieron ser cancelados- hoy empiezan gradualmente a regresar. “Con creatividad hicimos hasta el desfile virtual del 3 de Mayo, además de varios eventos virtuales. Y después de mucho tiempo, nos jugamos y pudimos hacer la Navidad en Bariloche, y en enero Bariloche a la Carta. Fuimos la primera ciudad en el país que se animó a hacer un evento”, rememoró Gustavo.

Otros espacios de encuentro que sufrieron especialmente con la pandemia fueron los Centros de Desarrollo Infantil y los espacios destinados a las personas mayores, como las Viviendas Tuteladas y el Club de Día. Pero durante todo el año se sostuvieron todos los programas municipales destinados a la infancia, las personas mayores, las familias más necesitadas. “Trabajamos mucho desde Desarrollo Humano. Los módulos alimentarios pasaron de ser 2.500 a 25.000 por mes. Nuestra área de Género realizó también un trabajo impresionante. Instrumentamos visitas para brindar contención a nuestras personas mayores, y actividades virtuales para los niños y niñas de los CDI municipales, que ayer por fin volvieron a abrir”.

Gustavo destacó en este sentido que “estamos ampliando 3 de nuestros CDI, ampliaremos 4 más y construiremos uno nuevo en el Oeste, porque la demanda es alta. Los niños necesitan encontrarse. Y lamento mucho que UNTER no haya comprendido eso y no haya acompañado al gobierno provincial en la apertura de clases. Muchas veces no se mira afuera de la casa, y el gremio no estuvo a la altura de las circunstancias”.

Transformar los servicios a los vecinos

El intendente se refirió a las diversas problemáticas que aquejan a la ciudad en relación a los servicios básicos que se requieren para una buena calidad de vida: “Necesitamos ir creciendo en planes de obras. Nos pasó con el gas natural, que desde que llegó nuevamente hicimos muchas redes y estamos llevando el gas a los sectores más necesitados de la ciudad, y pasará lo mismo con las cloacas, con la ampliación de la Planta Depuradora y el Colector Costanero por los que tanto luchamos”.

Y sostuvo: “Además del gas y las cloacas, tenemos otros dos problemas que todavía tenemos que solucionar: el agua y la electricidad. Son obras grandes que no puede asumir el Municipio, las tiene que asumir la Provincia con ayuda del Gobierno Nacional”.

En relación al tema del suministro de agua potable, valoró que “ya se presentó el Plan Director para la ciudad, lo llevó adelante el DPA y el Ministerio de Obras Públicas de la provincia, está dado ese primer paso, y mientras tanto avanzamos en el diseño de las redes de agua en muchos barrios”.

En cuanto a la energía eléctrica, Gustavo recordó que “necesitamos ese segundo anillado para mejorar el suministro de energía en Bariloche y estamos trabajando mucho con la CEB y la provincia en eso”.

También remarcó la pronta llegada de obras de pavimentación de gran magnitud, como la que se realizará en la Avenida Bustillo, y el proyecto ya presentado para pavimentar el ingreso a Colonia Suza.

Por otra parte, indicó que se avanza firmemente en el desarrollo de lotes con servicios: “Tenemos un programa propio, además de haber adherido al de Suelo Urbano de la provincia de Río Negro, y con las gestiones que estamos llevando adelante ahora mismo esperamos que de aquí a fin de año podamos empezar a entregar alrededor de 1000 nuevos lotes con servicios”.

Hacia el final del discurso, Gustavo identificó al Transporte Urbano de Pasajeros y al Vertedero Municipal como las dos más grandes transformaciones que Bariloche requiere.

“Siempre supimos que teníamos un problema con el transporte, pero con la decisión del presidente Macri de disminuir o sacar los subsidios, el problema se hizo mucho más grave. La provincia tuvo que empezar a subsidiar, pero nada alcanzaba, y el golpe de knock-out fue la pandemia, porque además de perder los subsidios se perdieron los pasajeros, con casi cero ingresos pero teniendo que afrontar salarios y gastos”, recordó.

“Por eso -expresó- abrimos la convocatoria a los distintos sectores, trajimos expertos y armamos una propuesta. Pero necesitamos encararla con valentía. Y por eso le pedimos a los concejales que hagan ese esfuerzo y nos den el voto de confianza. Va a costar y va a ser difícil, pero para eso estoy acá, para enfrentar lo difícil. El vecino no merece seguir viajando como viaja”.

Y con respecto al Vertedero, contó que “llevo más de 3 años recorriendo vertederos en todo el país. Necesitamos hacer algo nuevo, no podemos seguir como estamos, en 2021 y con el cambio climático avanzando. La humanidad no puede seguir enterrando basura, necesitamos métodos más modernos”.

Adelantó que “pensamos que generando energía a través de los residuos, y con la separación de todo lo que no genera energía, podemos revertir esa situación y tratar el 95% de los residuos. Por eso iniciamos el proceso de convocatoria a empresas para presentar propuestas y hacer una licitación, para convertir el Vertedero en una planta de energía a través del biogás y en una planta de recuperación a través de la ARB”.

“También les pido ese voto de confianza en este tema -manifestó Gustavo-. Son métodos innovadores que son el futuro en el tratamiento de residuos, y van a mejorar la calidad de vida de los vecinos, pero sobre todo de nuestros hijos y nuestros nietos”.