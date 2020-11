Si en cada camino del que fui buscando/ descartara algo de aquello vivido,/ no habría más nada, tan solo un camino,/ de no haberlo andado no habría sentido, solo un viejo río que pasa a mi lado.

En cada palabra que sueño y escribo/ como un remolino que brilla en mi alma,/ todo lo que ha sido este recorrido/ quizás habrá puertas que no he conocido/ como un nuevo río de un dulce mañana.

Roberto Savasta

DNI 14.251.572

Bariloche