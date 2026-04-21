Quién era el hombre que murió tras caer al canal con su auto en Cinco Saltos

Cinco Saltos no sale de la conmoción ante el hallazgo de una persona muerta. La víctima se encontraba en el interior de un vehículo que previamente había caído a un canal de riego.

El episodio requiso de un gran operativo para extraer el auto del agua y también el cuerpo. Tiempo después se confirmó que se trataba de un hombre y también se reveló su identidad.

Confirmaron la identidad del hombre fallecido en Cinco Saltos

Según la información brindada por fuentes oficiales, el hombre fue identificado como Fernando Javier Luquez. Se trata de un vecino oriundo de Cipolletti.

El hecho se produjo en la zona rural conocida como La Parra, donde un vehículo fue hallado semisumergido dentro de un canal de riego. Personal de la Brigada Rural detectó el rodado durante una recorrida de rutina y dio aviso inmediato a las autoridades.

En el interior del automóvil, un Fiat Sierra que se encontraba volcado con las ruedas hacia arriba y parcialmente cubierto por el agua, fue encontrado el cuerpo sin vida de Luquez.

De acuerdo con la información oficial, el hallazgo ocurrió poco después de las 9.30, cuando uno de los efectivos advirtió la presencia del vehículo dentro del cauce. Tras la alerta, se hicieron presentes en el lugar agentes de la Comisaría 43 y bomberos voluntarios de Cinco Saltos.

El operativo incluyó la intervención de un equipo de buzos, que descendió al canal y logró acceder al interior del automóvil, donde confirmó el fallecimiento del hombre. Posteriormente, se convocó al cuerpo médico forense para realizar las pericias correspondientes.

Mientras se desarrollaban las tareas en la escena, los efectivos aseguraron el vehículo con sogas para evitar que fuera arrastrado por la corriente, en una zona de chacras ubicada a aproximadamente un kilómetro del ejido urbano.

Las circunstancias que derivaron en el siniestro aún son materia de investigación.