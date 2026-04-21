Podrán surgir otros responsables por el basurero petrolero en Neuquén, dijo la fiscalía

Con la definición del Tribunal de Impugnación que anuló la probation y habilitó la vía del juicio por contaminación y fraude en el distrito 6 contra tres imputados, el fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid consideró probable avanzar luego con otros responsables de la instalación de la montaña de basura petrolera en Neuquén.



“Falta un camino, en casos ambientales, no siempre se llega del modo simple. Hemos trastabillado antes de llegar a juicio, en cada uno de los casos ambientales que pretendimos llegar, no fue de la forma deseada”, manifestó.



Informó que en la causa Comarsa la defensa tendrá dos meses para presentar su prueba en la audiencia de control de acusación y en el segundo semestre se estaría en condiciones de iniciar el debate oral y público.



“Nosotros pedimos jurados populares y es el debate que tenemos que dar” en la audiencia de control de acusación, dijo.

La montaña de hidrocarburos y tierra es la «punta del iceberg» de los residuos que quedan bajo el suelo en la meseta de Neuquén, dijo la fiscalía (foto Matías Subat)



Destacó que los tres imputados fueron acusados por delitos con penas de hasta diez años y que los jurados populares, se activan ante condenas graves de más de 15. Pero “este es un caso criminal, dice la Constitución que hay que asegurar la participación ciudadana y estamos convencidos que debe ser a través de un jurado popular”, explicó.



Agregó que la fiscalía cuenta con pruebas abundantes en contra de los tres imputados, pero no descarta que se pueda avanzar en contra otros responsables . “El dueño de la empresa tenía la esperanza de no llegar a juicio, el juicio sirve para transparentar, que la sociedad sepa qué pasó con Comarsa y tal vez alguno de los imputados nos digan quién más estuvo involucrado”, planteó.

La montaña de hidrocarburos

Comarsa transporta diariamente contaminantes peligrosos a Añelo, donde son depositados sin tratar. El plan es el cuarto que está monitoreado por la secretaría de Medio Ambiente de la provincia, ya con multas por incumplimientos.

La montaña se formó en el lugar donde el residuo de los pozos de Vaca Muerta debían ser tratados, pero la empresa acopió sin sanear, para cobrar el dinero del tratamiento. En total, según la fiscalía peritó, los empresarios detrás de la firma tratadora cobraron 41 millones de dólares mediante este mecanismo de fraguar los certificados de saneamiento a fin de continuar con la maniobra.

La fiscalía y las querellas de la APDH y de la Asociación de Abogados Ambientalistas pidieron anular la probation para llegar al juicio (foto Florencia Salto)

Y en el acopio compulsivo por dinero, superaron el espacio cedido por la provincia y el municipio sobre la meseta, donde la municipalidad de Neuquén tiene diseñada una urbanización de más de 1.000 lotes en el distrito 6. Este año la comuna prevé entregar 403 lotes con servicios y la calle Soldi, por donde deben pasar los nexos de la infraestructura, está tapada con basura del petróleo de terrenos que fueron ocupados ilegalmente para acopiar barros, se planteó en el juicio.

En total, sumaron 14 piletas sin impermeabilizar sobre la cual se depositaron unos 300.000 metros cúbicos de contaminantes peligrosos. El libro en la mesita de luz donde