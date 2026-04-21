Javier Milei culmina su gira en Israel: su agenda en Jerusalén y el encendido de la antorcha

El presidente Javier Milei cierra su tercera visita oficial a Israel en un escenario de fragilidad geopolítica por la inminente reactivación del conflicto regional. Mientras el mandatario cumple con una agenda de contenido religioso y simbólico, la región monitorea el posible fracaso de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán y el movimiento de tropas en el Líbano.

La culminación oficial de la gira está prevista para la ceremonia del 78° Día de la Independencia de Israel en el Monte Herzl, donde el mandatario participará del encendido de antorchas.

Agenda en los sitios sagrados y fervor religioso que visitará Javier Milei

Durante su última jornada en Jerusalén, el Presidente desplegará una serie de actividades personales y religiosas:

Yeshiva Hebron: tras ser condecorado por la Academia de Estudios Talmúdicos, el mandatario mantuvo un encuentro con los estudiantes.

tras ser condecorado por la Academia de Estudios Talmúdicos, el mandatario mantuvo un encuentro con los estudiantes. Santo Sepulcro: Milei visitará el lugar más sagrado del cristianismo. La cita coincide con el primer aniversario de la muerte del Papa Francisco , a quien se espera rinda un homenaje personal.

Milei visitará el lugar más sagrado del cristianismo. La cita coincide con el primer aniversario de la muerte del , a quien se espera rinda un homenaje personal. Muro de los Lamentos: antes de partir, el Jefe de Estado regresará al Muro para realizar una visita final, repitiendo el hito de su relación con Benjamin Netanyahu en 2025.

Seguridad y ceremonia de independencia en Israel

La participación de Milei en el Monte Herzl se desarrolla bajo condiciones de seguridad nacional estrictas. Debido al riesgo de ataques con misiles, el Gobierno israelí dispone de una versión grabada del evento para evitar la exposición de las autoridades. Desde la Casa Rosada han calificado la asistencia presencial como una «actividad a confirmar», supeditada a la evolución de la tensión en las fronteras.

El Presidente emprenderá el regreso acompañado por su comitiva integrada por Karina Milei, el canciller Pablo Quirno y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. El aterrizaje en Buenos Aires está previsto para el próximo miércoles al mediodía.