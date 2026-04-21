Martes de frío y cielo cambiante en el Alto Valle: ¿aparece el viento y baja más la temperatura?
El Servicio Meteorológico Nacional compartió el pronóstico del tiempo para este martes 21 de abril. Mirá el detalle del clima.
Después del ingreso de un frente frío, el Alto Valle se mantuvo con la temperatura máxima por debajo de los 20°C y no se elevó.
El pronóstico adelantó que para este martes se prevé otra jornada helada e inestable, pero las dudas recaen sobre qué pasará con el viento y hasta cuándo se mantendrán estas condiciones climáticas.
Clima en el Alto Valle: el pronóstico para este miércoles
De acuerdo al pronóstico, este 21 de abril la temperatura máxima, tanto en Neuquén como en Roca, alcanzará los 19°C durante la tarde, mientras que la mínima se posicionará en los 6°C, ofreciendo un inicio y un cierre de día más frío.
En cuanto a las precipitaciones, el SMN descartó alertas y recalcó que las probabilidades durante toda la jornada se mantienen en 0%, aunque se podrá notar la presencia de algunas nubes que interrumpirán la aparición constante del sol.
Respecto a la intensidad del viento, el pronóstico resaltó que su actividad se mantendrá leve a moderada dejando atrás toda posible alerta. Durante la mañana y la tarde se pronostican velocidades constantes que oscilarán entre los 14 y 22 km/h, con dirección predominante desde el noroeste.
Con el correr de las horas, la intensidad aumentará levemente y en la noche, la velocidad constante se mantendrá en los 33 km/h con ráfagas de la misma intensidad.
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