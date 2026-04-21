Martes de frío y cielo cambiante en el Alto Valle: ¿aparece el viento y baja más la temperatura?

Después del ingreso de un frente frío, el Alto Valle se mantuvo con la temperatura máxima por debajo de los 20°C y no se elevó.

El pronóstico adelantó que para este martes se prevé otra jornada helada e inestable, pero las dudas recaen sobre qué pasará con el viento y hasta cuándo se mantendrán estas condiciones climáticas.

Clima en el Alto Valle: el pronóstico para este miércoles

De acuerdo al pronóstico, este 21 de abril la temperatura máxima, tanto en Neuquén como en Roca, alcanzará los 19°C durante la tarde, mientras que la mínima se posicionará en los 6°C, ofreciendo un inicio y un cierre de día más frío.

En cuanto a las precipitaciones, el SMN descartó alertas y recalcó que las probabilidades durante toda la jornada se mantienen en 0%, aunque se podrá notar la presencia de algunas nubes que interrumpirán la aparición constante del sol.

Respecto a la intensidad del viento, el pronóstico resaltó que su actividad se mantendrá leve a moderada dejando atrás toda posible alerta. Durante la mañana y la tarde se pronostican velocidades constantes que oscilarán entre los 14 y 22 km/h, con dirección predominante desde el noroeste.

Con el correr de las horas, la intensidad aumentará levemente y en la noche, la velocidad constante se mantendrá en los 33 km/h con ráfagas de la misma intensidad.