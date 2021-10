El caso de Alec Baldwin, desde la óptica de la Criminología: «falló el mantenimiento de la utilería»

Como todos los martes, Federico García Bravo, licenciado en Ciencias Forenses y Criminología, estuvo en En eso estamos de RN RADIO 89.3 con su columna. Hoy nos contó sobre el incidente en el que Alec Baldwin mató a la directora de fotografía de la película "Rust", Halyna Hutchins. "Marvel, por ejemplo, utiliza mucho la reproducción de armas en 3D o con CGI. En las películas de acción, en cambio, siempre se muestran armas reales que se reconvierten para usar proyectiles de fogueo".

"Los proyectiles de fogueo son vainas que tienen elementos que, si no son limpiados constantemente, se tornan similares a una bala real. La persona encargada del mantenimiento de las armas no tenía el conocimiento necesario, no sabía diferenciar entre un proyectil real o uno de fogueo", detalló.

