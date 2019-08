El cine de aventura copa Bariloche

Tres noches de cine de montaña es la propuesta que arranca hoy en el hotel Inacayal. Historias de vida y de superación con el eje en el deporte de aventura.

El Festival Banff de Cine de Montaña se realiza en Bariloche y en Buenos Aires desde hace ya 19 años. Comienza el fin de semana largo de agosto y se extiende hasta noviembre en las siete sedes previstas para este año. En esta edición, el cierre será en Comodoro Rivadavia y Calafate.

“Bariloche es muy aventurera y es el mejor termómetro para ver como están las películas. Las entradas se agotan todos los años. El público es super crítico y marca si la película está buena o no”, indicó Francisco Zamudio, director del Festival en Argentina.

Las dos primeras noches se proyectarán películas internacionales. Este año, el programa contará con 12 cortos y documentales; mientras que la última noche, habrá una función especial destinada a los realizadores locales, con cinco cortos y mediometrajes nacionales.

“A través del Festival Nacional de Cine de Aventura durante la última noche buscamos incentivar la industria audiovisual de nuestro país. Si bien es enorme, son pocos los realizadores que se dedican al género del cine documental basado en el montañismo, el deporte extremo y las actividades en la naturaleza”, resaltó Zamudio.

Valor 320 pesos cuesta cada entrada.

Cada encuentro se extiende por unas tres horas (arranca a las 20) con pequeños intervalos y sorteos. “Como a Bariloche vamos en temporada, la gente no viene tan temprano. Es parte de la idiosincracia. Muchas veces, convocamos a gente que haya hecho alguna travesía para que presenten las películas. O a los mismos realizadores para que den una charla”, agregó el organizador.

El Festival Banff nació en 1976 en Canadá. “Tiene licencia internacional. Nos mandan cantidad de películas, seleccionamos y armamos el programa. Es todo cine documental; no hay ficción”, indicó Zamudio.

“For the love of Mary”, por ejemplo, está protagonizada por George Etzweiler, un corredor de 97 años que cuenta su vínculo con el deporte y habla de su historia de amor con su esposa que murió.

“Esto no es más que cultura de montaña, aire libre, incentivar las actividades en la montaña. Va más allá de lo fantástico que se pueda ver. La idea es mostrar historias de vida que vayan más allá de las imágenes”, señaló Zamudio.

El festival siempre estuvo a cargo de la editorial de Revista Aventura pero cuando cerró, Zamudio que ya venía trabajando en el festival desde hacía tiempo no dudó en tomar la licencia. “Es un evento muy social y que inspira”, resumió.

Orígenes

El Banff Mountain Film Festival World Tour arrancó en 2001 de forma ininterrumpida en Argentina. El mismo año que arrancó en Buenos Aires también se llevó a cabo en Bariloche. En San Martín de los Andes, se realiza desde hace 6 años, en Neuquén, es el segundo año. “En Salta, no funcionó. Por eso, se van evaluando las sedes”, indican.

La programación

Rogue Elements: Corbet´s Couloir, de Estados Unidos. Duración: 4 minutos. Cualquiera que haya esquiado o practicado snowboard en Jackson Hole, el remoto valle de las Montañas Rocosas, sabe lo difícil que puede ser el circuito de Corbet, incluso en las mejores condiciones. Recorrerlo con hielo y en mountain bike será una verdadera locura.

The Passage, de Estados Unidos. Duración: 25 minutos. En 1974, un pequeño equipo construyó sus propias canoas y se lanzó al océano Pacífico. Fueron los primeros en navegar desde Washington hasta Alaska y de allí hasta el Pasaje Interior, en canoa. El film no solo relata la historia de aquel viaje sino también la relación entre padres e hijos.

Craig’s Reaction, de Estados Unidos. Duración: 24 minutos. En el 2002, el escalador Craig De Martino sufrió una caída desde 30 metros. El accidente le dejó devastadoras lesiones y hasta perdió su pierna derecha. Sin embargo, nunca abandonó la escalada e incentivó a numerosos atletas con discapacidad a volver a escalar.

Viacruxis, de España. Duración: 11 minutos. Marcel y Andrezj, una legendaria pareja de montañistas, deberán enfrentarse al reto más difícil de sus carreras. La convivencia también será cada vez más complicada.

This mountain life: Coastrange Traverse Segment, de Canadá. Duración: 39 minutos. Un equipo de madres e hijas emprenderán, durante seis meses, una travesía de esquí en las canadienses montañas de la Columbia Británica.

For the love of Mary, de Estados Unidos. Duración: 6 minutos. George Etzweiler, un trail runner de 97 años, scorre hasta la cima del monte Washington. En su camino, lo acompaña el recuerdo de su esposa que lo motiva a seguir adelante y llegar a la meta.