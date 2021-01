El clima no le hizo bien a la temporada en Río Colorado

En la previa todo hacía presumir que la producción frutícola en Río Colorado tendría una buena temporada, pero algunas heladas primaverales afectaron gran parte de la fruta, dejando un sabor agridulce en toda la cadena productiva e impactando económicamente en la vida económica de la localidad. El grado de daño en los frutales de carozo y pepita fue variado entre los 140 productores activos de la localidad, pero se estima que rondó entre 60 y el 80 por ciento.



A fines de septiembre y principio de octubre se registraron largas noches de frío que llegaron a tener hasta ocho horas continuas con temperaturas bajo cero, con picos de -6°. Fue suficiente para provocar los daños irreversibles.

Pasado ese período de frío, los productores revisaron sus cuadros, manteniendo optimismo y esperando que las perdidas no fueran mayores. Aunque con el pasar de las semanas los daños se fueron confirmadndo y las esperanzas de un buen año, quedó solo en un deseo.



Los datos recogidos entre los productores en sus propias chacras dan cuenta que las pérdidas en carozo rondaron el 70%, en manzanas como la gala se espera una merma del 65% (en Granny Smith prácticamente no tendrán mermas) y en peras Williams la cosecha no superara el 50%.

Uno de los grandes problemas fue que las defensas fracasaron por la falta de caudal de agua en los canales de riego.



Mientras que aquellos que tradicionalmente hacen fuego, también perdieron debido a que las noches bajo cero se extendieron por varias horas.



A la hora de la comercialización aquellos que pudieron sacar algo de producción en carozo –cereza-ciruelas-pelones- duraznos- consiguieron buenos precios, aunque al momento de ingresar al mercado productos desde Mendoza, San Pedro y parte de Valle Medio, zonas que “compiten” directamente en los mercados como en Mar del Plata o Bahía Blanca, saturaron las góndolas y rápidamente los precios se deprimieron.

“En Río Colorado tenemos dos realidades, uno son los productores que perdieron todo o casi todo y que ahora tendrán que esperar hasta la próxima temporada. Y tenemos los otros que pudieron sacar algo de cosecha que comenzaron a venderlas muy bien, pero después ante tanta cantidad de fruta se les complicó venderlas y mucha más conseguir buenos precios.” Señaló el presidente de la Cámara de Productores, Víctor Pardo.

Incluso en algunos frigoríficos locales existe stock de fruta de carozo, aunque por su corto período de conservación, sus propietarios deberán sacarlas al valor del actual mercado. Caso contrario perderán los bultos.

A pocas horas de comenzar con la cosecha de la pera, los productores mantienen las expectativas, aunque el panorama será similar al carozo.

“Es un año malísimo para mí, perdí todo la pera no me quedó ni para comer con mi familia, no hay nada. En duraznos me quedó menos de la mitad. La verdad que fue otro año para el olvido”, se lamentó Antonio Mellado Molinet que tiene casi 8 hectáreas de producción. “Tuvimos varias heladas algunas de ellas muy fuertes, algunas con viento y a pesar que tenemos riego por aspersión, cuando más necesitábamos el agua no alcanzó porque hubo varios problemas en los canales”, agregó.

Por su parte otro productor Alexis Sánchez señaló que al funcionar bien los riegos por aspersión y microaspersión pudieron salvar la cosecha de carozo, aunque sufrieron algunos daños que ronda en 40% en manzana y en la pera Packam’s. “Al principio se vendió muy bien lo que fue el durazno de noviembre y algo de los primeros días de diciembre. Ahora estamos por arrancar con pera y manzana algo ya tenemos vendido veremos los precios y cuánto duran”, puntualizó.

La familia Azcón mantiene un panorama similar “Las heladas que estuvieron por debajo de los 5 grados bajo cero nos afectó las plantaciones de carozo como también en la manzana. Las ventas están tranquilas. Tenemos mucha menos cosecha que lo previsto y estamos defendiendo el precio como podemos”