El Concejo Deliberante de Patagones no trataría el cambio de nombre de la Escuela Municipal de Canotaje

Este miércoles el Concejo Deliberante de Patagones no trataría el proyecto que fue solicitado por organizaciones de mujeres y de derechos humanos de la Comarca Viedma-Patagones que acompañan el pedido de Victoria Carrión, la joven que denunció a Aldo Pinta por abuso sexual, el cambio de nombre de la Escuela Municipal de Canotaje Néstor Pinta, quien tiene una causa por el delito de "promoción y facilitación a la corrupción de menores".

El palista renunció al cargo de entrenador de la EM de Patagones y de Director de Deportes del Municipio. Hace 15 días atrás, la joven palista Victoria Carrión pidió, a través de notas, a la Comisión de Género del Concejo Deliberante de Patagones que mediante un proyecto se logre el cambio de nombre de la Escuela de Canotaje para que deje de llevar el nombre de Néstor Pinta.

Pero todo se dilató. Este miércoles habrá sesión y el proyecto ni siquiera se trató en esa Comisión tras el compromiso asumido con Victoria Carrión y su abogada Fernanda Petersen.

Se aguardaba por una convocatoria extraordinaria, pero eso tampoco sucedió. Sólo desde el bloque del Frente de Todos abordó el tema e incluso mantuvo contacto con autoridades del Ministerio de las Mujeres, Políticas, Género y Diversidad Sexual de Buenos Aires.

"El lunes tuvimos reunión de Comisión donde tendrían que haberse reunido los siete integrantes y aparecimos sólo tres. Nosotros seguimos trabajando con el Ministerio de la Mujer, nos comunicamos con abogados y funcionarios porque asumimos un compromiso con Victoria y otras víctimas", afirmó la concejala Noelia Sandoval.

Para poder ingresar el proyecto a la sesión necesitaba la firma de 9 ediles pero eso no sucedió. "Ellos creen y dicen que debemos esperar hasta que la Justicia se expida. Mi opinión es que a las víctimas se les cree. Es una forma de demostrarles que esto sucedió en la Escuela Municipal de Canotaje que da el Estado, quien debió proteger a estas menores y lo cual ocurrió todo lo contrario", sostuvo Sandoval.

La edil de FdT detalló que esto se podría haber evitado que pase por el Concejo "con un Decreto del intendente (José Luis Zara) para que se saque el nombre y no re victimizarlas nuevamente, no sólo por el Ejecutivo y ahora Legislativo que no sabemos si se va a presentar el proyecto, y es un maltrato constante".

La Concejala admitió que "hay que dar otro debate que es la cuestión de legislar con perspectiva de género que no se está dando hasta el momento". Además, destacó también que el proyecto "debería ingresar y que cada uno fije su postura frente a estos temas".

No se descarta que el proyecto pueda ingresar por el artículo 81, sobre tablas aunque no hay mayores precisiones con respeto a esa situación y el pedido por el cambio de nombre de la Escuela Municipal de Canotaje de Patagones se sigue dilatando.