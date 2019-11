El Consejo no aceptó acuerdo para suspender a Zágari y habrá juicio político

El Consejo de la Magistratura inició hoy el juicio político contra la jueza Daniela Zagari por su accionar en la investigación del crimen de Atahualpa Martínez cuando era fiscal. Su defensa y la Procuración ofrecieron un acuerdo de juicio abreviado, aceptando la magistrada las acusaciones y se le imponía una suspensión de 30 días.

Esa propuesta fue rechazada por el Consejo de la Magistratura, en mayoría, entonces se realizará el debate del juicio político aunque será con otra integración.

Los consejeros legisladores Leandro Lescano y Alfredo Martín y los representantes del Colegio de Abogados, Nicolás Fantón, Manuel Casariego y Ana Malis rechazaron el acuerdo, mientras que se abstuvieron el legislador por la minoría Alejo Ramos Mejía, el juez Daniel Tobares y el presidente del cuerpo Sergio Barottto.

A su turno Fernando Chironi, defensor de Zágari, hizo un planteo de revocatoria y dejó asentada "la cuestión constitucional por la violación de la garantía del debido proceso, por la violación del principio de igualdad y dejo sentada nuestra posición que si el Consejo de la Magistratura confirma esta decisión no será este Consejo el que después venga a juzgar a la doctora Zágari".

El abogado indicó que "queremos llegar a un resultado rápido que saque del lugar de incertidumbre a una magistrada del Poder Judicial que todos los días tiene que impartir justicia y que está sometida a un juicio político que nunca se termina".

El procurador general Jorge Crespo coincidió con Chironi en cuestiones técnicas y sostuvo que el acuerdo presentado "parecería que tiene la forma de un juicio abreviado, pero en realidad es un reconocimiento liso y llano de responsabilidad por parte de la doctora (Zágari)" y "producto de ese reconocimiento" se escogió "una pena prevista en la legislación" por eso "creo que la legitimidad del cuerdo debe ser analizado desde ese punto de vista" y pidió "revisar la decisión".

Luego de un breve cuarto intermedio el Consejo mantuvo la decisión la que llegó la mayoría y próximamente se fijará una nueva fecha para la concreción del juicio político.

El reclamo de la familia de Atahualpa Vinaya

"La justicia nunca es para nosotros, la justicia es siempre para ustedes" reclamó a viva voz Laura Vinaya, prima de Atahualpa una vez que las partes expusieron en la audiencia que se realizó en el auditorio del Poder Judicial.

Con la voz quebrada agregó que "ustedes evalúan y piden todas las leyes a favor de ustedes, protegiéndose ustedes, necesitamos como pueblo funcionarios judiciales que respondan a nosotros. No pedimos una destitución por venganza se trata de justicia, estos funcionarios nos dejaron sin pruebas, eso lo demostró el juicio desarrollado este año. No tenemos nada, cómo puede ser que frente al asesinato de un pibe de 19 años no sepan ni cómo, ni cuándo ni dónde mataron a Atahualpa, no hayan hecho los allanamientos que necesitábamos hacer para descubrir si ahí había verdad o no".

Dijo que "esa es la responsabilidad del Poder Judicial y de estos funcionarios putualmente, por eso esta familia pedía el juicio político para estos tres funcionarios" en referencia a Zágari, el exfiscal Ricardo Falca y el juez Carlos Reussi.

"Nos hacen creer que esto es Justicia pero es una farsa, es una trampa que empezó hace 11 años. No veo pibes de ustedes o hijas de ustedes asesinadas , violadas, torturadas o desaparecidas" enfatizó Vinaya.