El control de la energía eléctrica

¿Quién controla la energía en Centenario? El motivo del reclamo es porque la empresa prestadora del servicio eléctrico EPEN, en Centenario, no realiza la lectura de los medidores a sus clientes. El reclamo es repetido por todos los usuarios.

El tema es así: ellos hacen una estimación del consumo por varios meses, luego actualizan a la lectura real y si la estimación fue buena zafás, pero si la estimación fue mala te cobran todo junto. Entonces si venís pagando tus facturas como buen cliente resulta que te pueden refacturar a un monto exorbitante, solamente porque no toman lectura del medidor. Obviamente, si no pagás te cortan el suministro.

Entonces el reclamo. No es que no quiera pagar lo que consumí, pero ¿por qué ahora tengo que pagar un ajuste que yo no generé sino que fue porque la prestadora del servicio no realizó su trabajo?

¿Si quiero financiar mi deuda me cobran intereses? O sea, ¿tengo que pagarles extra porque no salieron a tomar las lecturas de los medidores?

La verdad, me parece un daño a la sociedad lo que están haciendo. Le están robando a la gente con los intereses que genera la prestadora de servicios. ¿Qué se podría hacer con esos intereses si sumamos a toda la gente que están estafando? Hoy todo el mundo está ahorcado con las cuentas y el EPEN sigue atendiendo en los años 80. ¿Qué les falta para generar el dinamismo que se necesita y prestar el servicio que pagamos? Y, hablando de la calidad del servicio, un desastre: falta de luminarias en las calles, cortes continuos y fluctuación de la tensión adentro de la casa… Continuamente estoy midiendo y grabando para que cuando se me quemen los artefactos eléctricos tenga evidencias.

Podrían aprender de CALF, que hasta servicio de sepelio les ofrece a sus clientes. Entonces, ¿quién controla la energía en Centenario?

José del Carmen Muñoz

Centenario