El Deliberante de Neuquén perderá la paridad de género desde diciembre

La concejala electa por la lista de la UCR, Denisse Stillger ingresará al Deliberante el 10 de diciembre a un bloque integrado por hombres, a excepción de ella. Aseguró que no habrá problemas con la perspectiva de género en su bancada y que, aunque el Deliberante perdió paridad en su conformación tras la última elección, trabajará en conjunto con otras edilas para una política municipal con perspectiva de género.

Tras la elección de renovación de mandatos, de 18 integrantes del cuerpo para los próximos 2 años, 8 son mujeres. Hasta el 10 de diciembre, legislarán 9 mujeres y 9 hombres, una composición de igualdad donde la presidenta del cuerpo, es Claudia Argumero.

En diciembre será el intendente Mariano Gaido el que defina quién preside el Deliberante, uno de los cambios que fueron autorizados por la enmienda que se votó el domingo.

“Las concejales mujeres que ingresamos tenemos una perspectiva conocida, puede haber un consenso para impulsar proyectos para las mujeres, estoy abierta a acompañar esos proyectos y congeniar con las concejalas mujeres para impulsarlos”, sostuvo ante una consulta específica la concejala electa.

Stillger podría ser la nueva presidenta del nuevo bloque del macrismo, que actualmente se llama Juntos por el Cambio. Según el conductor del Pro, el concejal Marcelo Bermúdez, tanto Stillger como Juan Peláez “vienen de pelear una elección y merecen ocupar responsabilidades de bloque” a partir del recambio en diciembre.

Y aunque las versiones indican que Peláez será el presidente de bancada porque fue el titular de la lista UCR en la que el resto de los integrantes de la alianza (NCN y PRO) fueron espejo, Stillger tiene las mismas chances, con el aditivo de que viene de las filas del Pro.

“Creo que en el espacio en el que estoy, se respetan mucho las decisiones y la perspectiva de las mujeres; no habrá cambio en el bloque. La presidenta del Concejo (Claudia Argumero, MPN) es mujer y me parece positivo, pero la presidencia de bloque no es un tema en discusión, tenemos la cabeza puesta en las elecciones del 14 de noviembre”, recordó.

Indicó que su preocupación para ingresar en el Deliberante serán los temas puntuales vinculados a la transparencia de la gestión municipal, el control de gastos y las prioridades en el presupuesto. “Es importante que los vecinos de Neuquén sepan en qué se invierte el dinero público”, sostuvo.

Agregó estar preocupada por el “daño que generó la pandemia en la educación”, y consideró que desde la municipalidad se puede hacer un censo en el que se pueda establecer “cuántos dejaron la escuela, qué están haciendo y qué se puede hacer para que vuelvan a las clases presenciales”.

Otro aspecto que mencionó fue el de las madres sostén de familia y la necesidad de generar más guarderías municipales para tener un espacio seguro dónde dejar a sus hijos mientras trabaja.