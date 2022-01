El desesperado pedido de trabajadores de salud para que se suspenda la Fiesta de la Pera

Los trabajadores del hospital de Allen que hace días vienen enfrentando jornadas muy intensas vacunando y realizando hisopados, hicieron un desesperado pedido para que se suspenda la Fiesta Nacional de la Pera.

En los últimos días la curva de contagios ha dado un salto muy alarmante en la ciudad y el personal de salud ha tenido que trabajar largas horas, con el fuerte calor y los elementos de protección para atender a los vecinos. El temor es que esto se agrave aún más con el multitudinario evento. Desde el Hospital Ernesto Accame pidieron empatía y solidaridad.

“Siempre apoye la Fiesta de la Pera, hoy como personal de salud digo no! El covid-19 avanza, no da tregua, un poco de empatía y solidaridad. El recurso humano del hospital también se enferma, hace dos años que el Covid-19 no nos da tregua, estamos agotados”, expresó Paola Orellana, que está a cargo de la jefatura del área DAPA.

Hoy comenzó a viralizarse el pedido del personal de salud. Foto gentileza

La exdirectora del hospital, Miriam Morales, que también está en la primera línea contra el virus, se manifestó en contra del evento. “El recurso humano del hospital también se enferma, los casos aumentan y las muertes. Siento tristeza y angustia”, expresó la licenciada en enfermería.

Los trabajadores tienen que usar los elementos de protección en medio de la ola de calor.

Por otro lado, la intendenta de Allen, Liliana Martín, aseguró que la fiesta se llevará a cabo con cuidado y responsabilidad. Durante el evento se pedirá como requisitos a los visitantes dos dosis del esquema de vacunación. Sin embargo habrá un solo acceso para controlar a las miles de personas que concurrirán. Solo en la última edición que se hizo antes de la pandemia, más de 50 mil vecinos participaron en el cierre.