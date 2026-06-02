Tenía pedido de captura en Neuquén, escapó de la domiciliaria y ahora quedó preso por otra causa de droga

Un hombre que permanecía prófugo desde marzo tras abandonar una prisión domiciliaria fue detenido nuevamente en la ciudad de Neuquén y quedó bajo prisión preventiva por dos meses. Además, la Fiscalía le formuló cargos por un nuevo hecho vinculado con presunta comercialización de estupefacientes, ocurrido días atrás.

La medida fue resuelta durante una audiencia judicial en la que las fiscales Eugenia Titanti y Paula Yerfino solicitaron la modificación de la situación procesal de un hombre, quien ya era investigado desde enero por comercio de drogas y tenencia ilegítima de armas de fuego.

Había incumplido la prisión domiciliaria

Durante la audiencia, Titanti explicó que el imputado cumplía una medida de prisión domiciliaria, pero abandonó el lugar donde debía permanecer y fue declarado en rebeldía por la Justicia en marzo pasado.

Luego de varios meses sin ser localizado, el hombre fue detenido por personal policial. Para la fiscal, el incumplimiento de la medida cautelar demostró un riesgo concreto de no sometimiento al proceso judicial, por lo que requirió que se le impusiera prisión preventiva.

El pedido fue aceptado por el juez de garantías Marco Lupica Cristo, quien dispuso que permanezca detenido durante dos meses mientras avanzan las investigaciones.

Los nuevos cargos

Además de revisar la situación procesal previa, la Fiscalía presentó una nueva acusación relacionada con un procedimiento realizado el 31 de mayo de 2026 en la capital neuquina.

Según la investigación provisoria, efectivos policiales que realizaban tareas de patrullaje observaron al imputado circulando en una motocicleta que no tenía patente colocada. Al intentar identificarlo, el hombre habría escapado a pie y luego opuesto resistencia al accionar policial.

De acuerdo con la acusación, el rodado presentaba adulteradas las numeraciones identificatorias correspondientes al chasis y al motor.

Durante el procedimiento, los uniformados también secuestraron diversos elementos entre las pertenencias del sospechoso. La Fiscalía indicó que tenía 97 gramos de cocaína, una balanza digital, dinero en moneda nacional y extranjera y dos teléfonos celulares.

A partir de esos hallazgos, Yerfino le atribuyó los delitos de resistencia a la autoridad, encubrimiento y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Qué resolvió la Justicia

Tras escuchar los planteos de las partes, el juez Lupica Cristo avaló los pedidos formulados por las fiscales.

De esta manera, dispuso la prisión preventiva por el plazo de dos meses, tuvo por formulados los cargos correspondientes al nuevo hecho investigado y fijó en cuatro meses el plazo para el desarrollo de la investigación penal preparatoria.

La causa continuará bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal, que deberá reunir nuevas pruebas para avanzar en el proceso judicial.