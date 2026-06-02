Cotización a la alza del peso chileno y dólar hoy: guía para tus compras en Chile desde la Patagonia

En el segundo día de junio, los viajes y las escapadas de compras hacia Chile siguen marcando la agenda de los residentes de Neuquén y Río Negro que buscan adelantarse a la temporada invernal.

Este martes 2 de junio, la realidad del mercado cambiario obliga a afilar el lápiz antes de encarar los pasos fronterizos de la región, donde las nuevas cotizaciones de la jornada vuelven a poner sobre la mesa el debate de siempre: ¿qué es más eficiente para el bolsillo, el uso de efectivo o los pagos con tarjeta en los comercios trasandinos?

Peso chileno hoy: ¿a cuánto cotiza para viajar y comprar este martes 2 de junio 2026?

Martes 2 de junio 2026. El relevamiento de la jornada en entidades financieras y plataformas de cambio, tales como Western Unión y Xe, indica que la conversión del peso chileno cotiza hoy en un promedio de:

$1,60 por unidad

Entonces, para quienes planifican sus compras del lado chileno, la referencia actual implica que se necesitan aproximadamente $160.060 pesos argentinos para obtener 100.000 pesos chilenos, un valor clave para el cálculo de presupuestos de viaje y consumos con tarjeta en el exterior.

Dólar y peso chileno: ¿a cuánto cotiza el dólar hoy, martes 2 de junio de 2026?

Si planificás viajar a Chile este 2 de junio 2026 y elegís manejarte en dólares, estos son los valores actualizados de la jornada:

Dólar oficial al 2 de junio 2026:

$1.395 para la compra

$1.445 para la venta en las pizarras del Banco Nación (BNA).

Dólar en Banco Provincia de Neuquén (BPN) este martes 2 de 2026:

$1.385 para la compra .

. $1.455 para la venta.

Estado y horarios de los pasos fronterizos a Chile: ¿cómo cruzar hoy, martes 2 de junio de 2026?

Al inicio de junio 2026, los principales pasos fronterizos desde Neuquén y Río Negro se encuentran habilitados y operando bajo el cronograma de verano para agilizar el tránsito turístico.

Así se encuentran este martes 2 de junio de 2026, según el último reporte: