Cotización a la alza del peso chileno y dólar hoy: guía para tus compras en Chile desde la Patagonia
¿A cuánto cotiza el peso chileno hoy, martes 2 de junio de 2026? Conocé la cotización de la moneda tras la apertura de los mercados y su brecha cambiaria. También te detallamos el valor del dólar oficial en el Banco Nación y el precio del dólar blue en las zonas de frontera. Revisá la guía práctica sobre el uso de efectivo y tarjetas de débito o crédito para optimizar tu presupuesto si viajás a Chile.
En el segundo día de junio, los viajes y las escapadas de compras hacia Chile siguen marcando la agenda de los residentes de Neuquén y Río Negro que buscan adelantarse a la temporada invernal.
Este martes 2 de junio, la realidad del mercado cambiario obliga a afilar el lápiz antes de encarar los pasos fronterizos de la región, donde las nuevas cotizaciones de la jornada vuelven a poner sobre la mesa el debate de siempre: ¿qué es más eficiente para el bolsillo, el uso de efectivo o los pagos con tarjeta en los comercios trasandinos?
Peso chileno hoy: ¿a cuánto cotiza para viajar y comprar este martes 2 de junio 2026?
Martes 2 de junio 2026. El relevamiento de la jornada en entidades financieras y plataformas de cambio, tales como Western Unión y Xe, indica que la conversión del peso chileno cotiza hoy en un promedio de:
- $1,60 por unidad
Entonces, para quienes planifican sus compras del lado chileno, la referencia actual implica que se necesitan aproximadamente $160.060 pesos argentinos para obtener 100.000 pesos chilenos, un valor clave para el cálculo de presupuestos de viaje y consumos con tarjeta en el exterior.
Dólar y peso chileno: ¿a cuánto cotiza el dólar hoy, martes 2 de junio de 2026?
Si planificás viajar a Chile este 2 de junio 2026 y elegís manejarte en dólares, estos son los valores actualizados de la jornada:
Dólar oficial al 2 de junio 2026:
- $1.395 para la compra
- $1.445 para la venta en las pizarras del Banco Nación (BNA).
Dólar en Banco Provincia de Neuquén (BPN) este martes 2 de 2026:
- $1.385 para la compra.
- $1.455 para la venta.
Estado y horarios de los pasos fronterizos a Chile: ¿cómo cruzar hoy, martes 2 de junio de 2026?
Al inicio de junio 2026, los principales pasos fronterizos desde Neuquén y Río Negro se encuentran habilitados y operando bajo el cronograma de verano para agilizar el tránsito turístico.
Así se encuentran este martes 2 de junio de 2026, según el último reporte:
|Paso Fronterizo
|Estado hoy
02/06/2026
|Horario de atención
|Recomendaciones clave
|Cardenal Samoré
|HABILITADO
|8 a 19 hs.
|Transitable con precaución para todo tipo de vehículos. Calzada despejada y húmeda. Posible formación de hielo en sectores.
|Mamuil Malal (ex Tromen)
|HABILITADO
|8 a 20 hs.
|Permitido exclusivamente para vehículos menores y colectivos/buses.
|Pino Hachado
|HABILITADO
|8 a 19 hs.
|Transitable con precaución. Calzada deapejada. Viento Posible formación de hielo en sectores. Zona con animales sueltos. Portación obligatoria de cadenas.
|Icalma
|HABILITADO
|Egreso 8 a 19.
Ingreso 8 a 17.
|Habilitado únicamente para vehículos menores.
|Hua Hum
|HABILITADO
|8 a 20 hs. Consultar horarios de barcaza: debe contar con reserva confirmada.
|Habilitado para vehículos particulares y colectivos.
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