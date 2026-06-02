La Anónima habló sobre el incendio en el deposito de Cipolletti: confirmó el plan para evitar la falta de mercadería en la Patagonia

El impactante incendio que destruyó el depósito regional de La Anónima en Cipolletti obligó a una reconfiguración del comercio en el Alto Valle, aunque la empresa reaccionó con velocidad para llevar tranquilidad a los consumidores.

A través de un comunicado oficial, la cadena de supermercados confirmó que activó un protocolo de contingencia inmediato para readecuar su esquema de transporte y asegurar que el stock de productos.

El deposito de la calle Tres Arroyos funcionaba como el corazón de su red en la Patagonia septentrional. «Allí se consolidaba mercadería destinada al abastecimiento de más de 30 sucursales ubicadas en distintas ciudades de la región«, detalló la compañía.

Plan de contingencia de La Anónima para frenar el desabastecimiento

Ante un escenario de pérdidas materiales que calificaron de «consideración», la gerencia de la compañía activó un protocolo de crisis para reconfigurar rutas y evitar baches de stock en las sucursales de la Patagonia.

Según indicaron, desde un primer momento se activaron los «protocolos de contingencia y se encuentra trabajando intensamente para readecuar la operatoria logística y restablecer el servicio en el menor tiempo posible, minimizando el impacto para clientes, colaboradores y comunidades donde opera».

Además, remarcaron el «profundo agradecimiento» a los Bomberos Voluntarios de Cipolletti, Fernández Oro, Neuquén y Cinco Saltos. Al igual que a todas las diferentes áreas que participan activamente del control del fuego.

«La compañía continuará colaborando con las autoridades competentes para determinar las causas del siniestro», manifestaron.

El comunicado oficial que difundió La Anonima

La Anónima informa que durante la madrugada de hoy se produjo un incendio de gran magnitud en su centro de distribución ubicado en la ciudad de Cipolletti, Río Negro.

Afortunadamente, y gracias a la rápida actuación de los equipos de emergencia y a la evacuación preventiva realizada de manera inmediata, no se registraron personas heridas ni víctimas fatales, debiendo lamentarse únicamente daños materiales de consideración en las instalaciones afectadas.

El depósito siniestrado cumple una función estratégica dentro de la red logística de la compañía, ya que allí se consolidaba mercadería destinada al abastecimiento de más de 30 sucursales ubicadas en distintas ciudades de la región. Como consecuencia de este incidente, es posible que durante los próximos días algunas operaciones de abastecimiento y distribución se vean afectadas.

Desde el primer momento, la compañía activó sus protocolos de contingencia y se encuentra trabajando intensamente para readecuar la operatoria logística y restablecer el servicio en el menor tiempo posible, minimizando el impacto para clientes, colaboradores y comunidades donde opera.

La Anónima desea expresar su más profundo agradecimiento a los Bomberos Voluntarios de Cipolletti, Fernández Oro, Neuquén y Cinco Saltos, así como a todas las autoridades, fuerzas de seguridad y equipos de emergencia que trabajaron durante toda la noche para controlar y extinguir el incendio. Asimismo, reconoce especialmente el compromiso y la dedicación de sus colaboradores, quienes actuaron con profesionalismo y responsabilidad ante la emergencia.

La compañía continuará colaborando con las autoridades competentes para determinar las causas del siniestro.