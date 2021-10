El dólar blue volvió a subir y alcanzó un nuevo máximo

El dólar blue o informal se negoció hoy con un incremento de dos pesos, a un promedio de $196 por unidad, su máxima cotización. La incertidumbre económica y la proximidad de las elecciones impactan en la demanda de la cotización en el mercado informal.

Luego de tener ayer su primera baja en cinco jornadas, el dólar paralelo aumentó dos pesos, por lo que la brecha con el tipo de cambio mayorista, que regula el Banco Central, alcanzaba el 97,1%, en medio de una persistente demanda como cobertura, a casi tres semanas de las elecciones legislativas nacionales.

“La brecha sigue subiendo, los dólares libres parecen no tener techo. Al igual que la inflación, es el simple reflejo del déficit fiscal creciente que viene presentando el Gobierno y la emisión monetaria que se observa desde finales de junio hasta hoy en día”, apuntó Lucas Yatche, senior financial advisor de Liebre Capital, al diario La Nación.

La cotización del dólar oficial cerró hoy en $105,04, sin cambios en relación al cierre de ayer, mientras que los dólares bursátiles -contado con liquidación y MEP- operan con alzas de hasta 0,3%.

En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) y el MEP avanzan 0,3%, a $ 179,94, y a $ 179,79, respectivamente, en el tramo final de la rueda.

En el mercado mayorista, la cotización de la divisa estadounidense marcó un aumento de ocho centavos en comparación con el cierre previo, al quedar en un promedio de $99,56.

Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS-, marcó un promedio de $136,55 por unidad; y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $173,32.

Fuentes de mercado estimaron que la autoridad monetaria finalizó la jornada de hoy con un saldo positivo de alrededor de 21 millones de dólares por su intervención en el segmento mayorista.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 485 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 97 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 312 millones.