El dolor de Mirtha al recordar a su hermana «Goldy»: “No le pude ni dar un beso»

Durante el programa que marcó el regreso de Mirtha Legrand a la televisión, la conductora recordó a su hermana gemela “Goldy”, quien falleció en mayo de 2020. “Yo tuve a mi hermana que era mi mitad, la mitad de mi cuerpo, de mi mente, de mi todo”, señaló la diva mientras hablaban de los muertos que dejó la pandemia de coronavirus. “El primero de mayo del año pasado murió y no le pude dar un beso. No la pude acompañar al cementerio y es una cosa que me cuesta superarlo”, añadió.

Con sus palabras, Mirtha conmovió a los invitados. "Tengo una foto de alguien que lo filmó, y veo unas personas llevando un ataúd. Veo y digo, ‘ahí está mi hermana’, y yo no le pude dar ni un beso”, continuó Mirtha.

“Mi Goldy, mi hermana adorada, que la extraño tanto. Era el ser al que yo me aferraba siempre, era como mi mamá. Éramos gemelas nosotras, pero ella me cuidaba, nunca me hería diciendo algo desagradable y no le pude dar ni un beso… Como yo, le pasó a miles de personas, y eso no se olvida”, reflexionó.