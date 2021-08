Así fue el regreso de Mirtha Legrand a la televisión

Mirtha Legrand volvió a la televisión. La conductora, ya vacunada contra el coronavirus, finalmente reemplazó a su nieta Juana Viale, que se encuentra aislada luego de su viaje a Europa.

“Hola, abuelita linda, ¿cómo estás? Qué nervios, ¿no? Volver a la tele después de un año y medio… Lo primero que me sale decirte es: gracias por estar ahí hoy, porque no era lo organizado ni lo pensado, pero estoy acá haciendo cuarentena y vos amablemente te ofreciste para salir ‘al toro’, como se dice”, fue el mensaje inicial que Viale le grabó a Mirtha antes del ingreso de la diva al estudio.

“Se que lo vas a disfrutar, se que tenés nervios y hasta mucho miedo, pero como sos una profesional de raza se van a encender las luces y vas a brillar como lo sabés hacer”, añadió Juanita. “Quiero decirte que te quiero mucho, que no tengas miedo y que disfrutes cada instante. Te mando todo mi amor y mi energía”, finalizó Viale.

Luego del mensaje, un video recopiló fragmentos de las 53 temporadas del programa y sirvió como introducción para el gran ingreso de Legrand.

“Muchas gracias, muchísimas gracias ¡Qué emoción! No me hagan llorar”, pidió la conductora. “Tanto me pedían, ‘volvé Mirtha, volvé’ que acá estoy. Con un poco de nervios porque hace un año y medio que no hago televisión”, siguió.

“Yo estoy impresionada con lo que está pasando conmigo en el país… ¿Tanto amor me tenían? Qué raro esto, pero estoy feliz y contenta. Esta pandemia, ¡qué horror! ¿Saben cuántos días estuve encerrada? 300 días sin salir ni al balcón. Eso te altera, no te hace bien al espíritu, al cerebro, a tus ganas de vivir… Aunque yo siempre tengo ganas de vivir. Estaba tan mal que llamé a un especialista, a un neurólogo, y le digo ‘doctor, yo quiero volver a ser la de antes’ ¿Y saben qué me dijo? “Trabaje”. Y acá estoy. Es la mejor terapia”, reveló Legrand.

Luego Mirtha realizó una videollamada con su nieta. "Te quiero agradecer, Juanita, has sido prodigiosa. Desde que comenzaste hasta que dejaste ahora por razones que todos conocen, ha habido una evolución que me emociona decírtelo. Cuando decís ‘abuelita’ me derrito toda, sos un ser adorable. ¡Cómo evolucionaste! ¡Cómo aprendiste todo! Estudiabas, ¿No?”, agregó.

“A veces se acercaba gente y me decía, ‘Te felicito Mirtha’, pero era por Juanita. Las mujeres te aman, conquistaste al público femenino. Además tenés algo maravilloso que yo no tengo, vos no escuchás las críticas, a veces desagradables, y a mí me hieren y me hacen daño. No me gusta que te critiquen y te hagan daño, no quiero”, añadió Mirtha.

Legrand también reconoció el trabajo de su nieto, quien produce el programa. “El trabajo de Nacho, lo que ha hecho para que yo me sienta cómoda… Organizaron todo esto para que entrara sin bajar la escalera. Quiero agradecerle a él porque lo que ha hecho es maravilloso. Ayer vino a mi casa y me explicó todo”, contó Mirtha.