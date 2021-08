El emotivo centenario de la Escuela N°45

Cipolletti

Los integrantes de la Comisión Organizadora de los 100 años de la Escuela N°45 “Soldado Argentino” de Cuatro Esquinas, agradecemos a todos los que participaron del festejo de este importante cumpleaños. Todos sumaron para que el acto del día 13 de agosto fuera una gran fiesta, atravesada por el afecto y muchas emociones.



La bandera fue izada por alumnos y ex alumnos, mientras otro grupo de alumnos entonaba una canción, compuesta por el docente de música.



Las banderas de ceremonias de los niveles inicial y primaria fueron portadas y escoltadas por alumnos y ex alumnos.

Fue momento de reencuentro de ex docentes, ex alumnos, familias, que emocionados aplaudieron los números artísticos: musicales y de danzas a cargo de los niños de la escuela, poniendo así en evidencia la orientación artística del establecimiento.



Estuvieron legisladores, funcionarios, ex docentes, docentes, ex alumnos. Dirigieron sentidos mensajes. Los niños de la escuela compartieron sus sentires con breves alocuciones muy cariñosas y profundas.



También tuvo un lugar destacado en el uso de la palabra la Sra. Ida D´Anna, maestra de la escuela en… 1945; además de ser una reconocida docente de nuestra ciudad y una ciudadana que ha sumado experiencia y saberes en diferentes instancias. Su mensaje estuvo dirigido a los niños: que se fijen altos objetivos, que trabajen por ellos. Les explicó y les dejó la metáfora: “Ata siempre tu carro a una estrella.”



Acto emotivo, sincero, acto del reencuentro, acto del compromiso de seguir los de antes junto a los actuales protagonistas de la escuela a seguir trabajando por los niños, por experiencias creativas, por la calidad de los aprendizajes, por valores que contribuyan a la formación de personas solidarias, comprometidas, optimistas, alegres… que sumen al crecimiento desde lo humano a nuestra ciudad, a nuestra provincia, al país.

Eva Rosa García

LC 6.284.215 - Exdocente desde desde 1977 a 1992