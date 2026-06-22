Vaca Muerta: el boom del ahorro argentino abre una oportunidad histórica de financiamiento para pymes

El mercado de capitales argentino experimentó una transformación rotunda en el acceso de los ahorristas al sistema financiero durante los últimos años.

Según expuso la especialista Anna Cohen en las jornadas «Herramientas financieras para el desarrollo de proveedores en Vaca Muerta», las cuentas comitentes pasaron de 600.000 en 2020 a 13 millones en la actualidad, de las cuales unas 3 millones se mantienen activas. Este salto representa un crecimiento superior al 2.060% en apenas seis años, impulsado en gran parte por la irrupción de las billeteras virtuales y las recientes desregulaciones oficiales.

Esta expansión masiva de inversores abre una oportunidad inédita para resolver el principal cuello de botella que hoy enfrenta el desarrollo de la cuenca neuquina: el acceso al capital. La especialista derribó el mito de que la bolsa es solo para un público sofisticado y aseguró que el mercado financiero puede conectar de forma directa el ahorro privado con las necesidades de inversión de las pymes proveedoras del sector energético.

La urgencia de consolidar estas herramientas responde a un cambio estructural profundo en la matriz económica del país. «Hacia 2033 seis de cada diez dólares van a provenir de las exportaciones de energía», detalló Cohen, contrastando con el escenario previo donde el agro aportaba siete de cada diez dólares. En este contexto de reconversión, Neuquén registró un crecimiento del 31,7% de su Producto Bruto Geográfico, una cifra que expone el dinamismo local frente al modesto 3,4% que mostró la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Competitividad y escala en la cadena de valor

A pesar del volumen disponible, la emisión de obligaciones negociables sigue concentrada en las grandes empresas, que absorben el 70% del total. Para que las pymes incrementen su participación actual del 30%, Cohen remarcó que existen alternativas eficientes como los pagarés bursátiles, los cheques avalados y las facturas de crédito electrónicas a través de procesos de securitización. Sin embargo, advirtió que el éxito de este esquema dependerá de la continuidad del actual marco regulatorio y de las decisiones políticas que favorecen la inversión productiva.

Por el lado de las grandes operadoras (PAE, YPF y Tecpetrol), el foco estratégico de cara al futuro está puesto firmemente en la competitividad y la escala. Desde PAE advirtieron que el principal desafío de las firmas locales es alcanzar la escala suficiente para acompañar el ritmo de la industria, especialmente con la mira puesta en 2027, año en que partirá el primer barco exportador de GNL desde la costa rionegrina.

Para optimizar costos, las compañías promueven activamente la innovación tecnológica en el territorio. PAE destacó que se pueden reducir hasta un 80% algunos costos energéticos reemplazando gasoil por gas en la fractura hidráulica, sumado al impacto de la digitalización y el uso de drones. Por su parte, YPF presentó su programa Energía Pyme, que ya trabaja con 137 proveedores en la presentación de proyectos para aumentar la productividad y facilita el acceso al financiamiento de su cadena de valor.

Casos reales de éxito financiero regional

La viabilidad de estas herramientas financieras ya se traduce en casos concretos dentro de la región. Durante el encuentro se expuso la experiencia de una firma familiar de transporte y cargas administrada por las hijas de su fundador, que gracias al financiamiento hoy cuenta con certificaciones de calidad y 30 empleados.

Otro ejemplo destacado provino del sector de comunicaciones y servicios, que logra financiarse a través de facturas de crédito. Mediante este instrumento, la firma obtiene tasas cercanas al 18%, un costo sensiblemente menor frente al descubierto bancario tradicional que en el mercado ronda entre el 47% y el 48%.

Finalmente, se conoció el caso de una empresa de transporte de Plaza Huincul que, tras ser adquirida por un grupo de Catriel, logró ampliar significativamente su escala operativa y hoy emplea a 190 personas. Esta firma regional recurrió con éxito a la emisión de obligaciones negociables para apuntalar su crecimiento, demostrando que el mercado de capitales está disponible para las empresas de la cuenca.