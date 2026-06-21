Neuquén capital sumará 569 lotes con servicios: el convenio que firmaron la Provincia y el municipio

La ciudad de Neuquén incorporará 569 lotes con servicio, en un desarrollo que será realizado de forma conjunta entre la municipalidad capitalina y el Gobierno provincial.

El acuerdo se firmó el viernes pasado con la presencia del gobernador Rolando Figueroa y el intendente Mariano Gaido, quienes estuvieron acompañados por integrantes de sus respectivos gabinetes como la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, y el presidente del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (IMUH), Marco Zapata.

Los lotes a ejecutar estarán ubicados en lo que se denominó como una «cuenca intermedia» entre Cuenca XV y Cuenca XVI, en la zona oeste de la ciudad.

El sector elegido para el desarrollo fue elegido por sus condiciones, ya que se encuentra entre la zona alta y la zona baja de los dos barrios nombrados anteriormente.

Bertoldi indicó que los lotes contarán con todas las obras de infraestructura necesarias para la expansión urbanística del sector, como la cloaca, el gas, el agua, la energía eléctrica, los desagües pluviales y las conexiones domiciliarias.

Nuevos lotes con servicios en Neuquén: los plazos de la obra

Aclaró que en el proyecto intervendrán el IMUH, ADUS y el IPVU, destacando que el convenio “es una demostración clara de cuáles son las prioridades que persigue tanto la gestión provincial, como la municipal para todos los neuquinos y neuquinas”.

Respecto a los pasos a seguir, se indicó que luego de la firma del convenio vendrá el llamado a licitación y más adelante el inicio de las obras, con el objetivo de adjudicar los lotes durante el transcurso del año que viene.

Los trabajos estarán a cargo del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat, mientras que el financiamiento de los lotes y el posterior recupero quedarán en manos de ADUS.

Quienes quieran resultados adjudicados, deberán inscribirse en el Ruprovi y cumplir con los requisitos que fija este organismo.