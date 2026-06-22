Litio en Salta: buscan un tercer inversor para la primera fase del proyecto Pozuelos-Pastos Grandes

El proyecto salteño de litio Pozuelos-Pastos Grandes (PPG), operado por la china Ganfeng Lithium y su socio suizo Lithium Argentina, se encuentra en la búsqueda de un tercer inversor que aporte fondos para avanzar en su primera etapa.

En marzo, el proyecto fue presentado formalmente al Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI). Se trata de las mayores apuestas al litio en el país, con una capacidad estimada de 150.000 toneladas anuales, con una inversión superior a 3.000 millones de dólares en tres etapas.

La primera fase de PPG ya cuenta con la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), habilitando el avance del mismo bajo los correspondientes marcos regulatorios.

En este contexto, ambas compañías buscan un tercer inversor que los acompañe en el desarrollo de la primera etapa, de 50.000 toneladas de litio. Quien esté interesado en participar no pagaría la totalidad del monto, pero si una parte importante, según destacaron fuentes de la empresa china a Reuters.

El proyecto está ubicado dentro del «Triángulo del Litio», en el límite entre Argentina, Chile y Bolivia. Se trata de una posición clave a nivel mundial, ya que concentra las mayores reservas globales de este mineral.

El otro proyecto de las firmas en el triangulo del litio: Caucharí-Olaroz

En la vecina provincia de Jujuy, Ganfeng y Lithium Argentina también operan junto a la firma JEMSE el proyecto Caucharí-Olaroz. En mayo recibió la aprobación del gobierno nacional para sumarse al RIGI, con una inversión de 1.241 millones de dólares destinados a realizar una ampliación.

La iniciativa cerró el 2025 con una producción total de aproximadamente 34.100 toneladas de carbonato de litio. Con su ingreso al régimen, se prevé sumar 45.000 toneladas anuales adicionales de capacidad productiva en su segunda fase.