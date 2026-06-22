La carrera de Medicina Veterinaria más austral del país crece en Río Negro e impulsa la economía de Valle Medio

El Hospital Escuela funciona con atención por turno y prioridad para las actividades de formación. Foto: Franco Urchipía.

La creación de la carrera de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) en Choele Choel respondió a una demanda concreta del Valle Medio. La propuesta comenzó a dictarse en 2010 para acompañar el desarrollo de una región donde la actividad ganadera ganaba terreno y requería profesionales formados cerca de los sistemas productivos.

Actualmente reúne alrededor de 500 estudiantes y cada año recibe entre 100 y 180 ingresantes provenientes de distintos puntos de la Patagonia y del país. Tras sus primeros años en instalaciones compartidas con otras instituciones de educación superior de Choele Choel, la carrera hoy cuenta con un edificio académico inaugurado en 2023 y con el Hospital Escuela de Medicina Veterinaria, habilitado en 2016, donde se realizan prácticas y también se brindan servicios mediante un sistema de atención por turnos.

«Es la carrera de Veterinaria más austral del país y una de las más convocantes de la Universidad Nacional de Río Negro», destacó María Belén Buglione, directora de la Escuela de Veterinaria y Producción Agroindustrial en diálogo con Diario RÍO NEGRO, al describir una matrícula que fue creciendo de manera sostenida desde sus primeras cohortes.

La directora de la carrera explicó que llegan estudiantes de cada provincia de la Patagonia, pero también de provincias del norte y algunas del litoral. Incluso, señaló que muchos jóvenes eligen mudarse a Choele Choel pese a tener ofertas similares más cerca de sus lugares de origen, atraídos por las características de la carrera.

La carrera ofrece orientaciones en medicina de grandes animales, medicina de pequeños animales, producción animal y salud pública vinculada al control y calidad de los alimentos. Durante la etapa final de formación, los estudiantes pueden especializarse en alguna de estas áreas.

La presencia de cientos de estudiantes transformó la estructura de Choele Choel. Lo que comenzó como una propuesta académica terminó generando efectos en el mercado inmobiliario, el comercio y los servicios locales.

Medicina Veterinaria en Valle Medio: «un motor económico de derrame silencioso pero constante»

Según el intendente de Choele Choel, Diego Ramello, la presencia de más de 500 estudiantes universitarios representa «una transformación estructural de fuerte impacto positivo» para la ciudad. A su entender, la actividad que genera la carrera se refleja de manera permanente en distintos sectores de la economía local.

El edificio académico y de investigación fue inaugurado en el 2023. Foto: Juan Thomes.

El jefe comunal señaló que uno de los indicadores más visibles es el mercado inmobiliario. Según sostuvo, la incorporación anual de estudiantes provenientes de otras localidades y provincias «generó una demanda real sobre la oferta de viviendas, estimuló la construcción de nuevas unidades como mecanismo de inversión local y reactivó un segmento del mercado» que históricamente tenía menor dinamismo.

«La presencia de más de 500 estudiantes universitarios en una ciudad patagónica en permanente crecimiento (…) es una transformación estructural de fuerte impacto positivo». Diego Ramello, intendente de Choele Choel.

Además, Ramello afirmó que el impacto alcanza a buena parte del entramado comercial. «Negocios de ropa, librerías, locales gastronómicos, gimnasios y prestadores de servicios varios tienen en los estudiantes universitarios un segmento de clientes estables y creciente a lo largo de todo el año académico«, aseguró.

En ese contexto, definió a la carrera como «un motor económico de derrame silencioso pero constante» que inyecta consumo en la ciudad con una regularidad que, según remarcó, ningún evento puntual puede replicar.

Ingresantes 180 es la cifra estimada de ingresantes este año que registró la carrera de Medicina Veterinaria de la UNRN en Choele Choel.

El intendente consideró que los efectos también se observan en el plano social y demográfico. «La llegada sostenida de jóvenes de distintos puntos de la Patagonia y del resto del país introdujo diversidad cultural, nuevas demandas y una energía que las ciudades del interior no suelen tener de manera orgánica», afirmó.

Ese proceso modificó el lugar que ocupa Choele Choel dentro de la región, según señaló Ramello. «La ciudad no solo es el lugar adonde se viene a hacer trámites o a comprar; es el lugar adonde se viene a estudiar», sostuvo.

Los estudiantes cuentan con un hospital escuela moderno para realizar prácticas. Foto: Juan Thomes.

También destacó el impacto de la carrera sobre la permanencia de jóvenes en la región. «Hasta la creación de la UNRN, un estudiante del Valle Medio que quisiera estudiar Medicina Veterinaria debía emigrar a otras provincias. Hoy puede formarse sin cortar el vínculo con su familia, con su comunidad y con el sector productivo en el que probablemente va a ejercer«, señaló.

Una carrera que crece en una importante región ganadera de Río Negro

La ubicación de la carrera en Choele Choel no fue casual. El Valle Medio es una de las zonas ganaderas más importantes de Río Negro y esa realidad productiva forma parte de la formación académica desde los primeros años.

Buglione explicó que la relación con productores, empresas y entidades rurales se construyó desde el inicio de la carrera. Muchas de las prácticas se desarrollan en establecimientos de la región, donde los estudiantes toman contacto con problemáticas reales vinculadas a la producción animal.

Salida de campo de Bases Agrícolas y Zootecnia. Foto: gentileza.

La vinculación no se limita a las prácticas. Según explicó, cuando aparecen demandas específicas desde el sector productivo la universidad participa mediante capacitaciones, jornadas, cursos y actividades de extensión orientadas a resolver situaciones concretas en el territorio.

«En un momento en que no se ha ejecutado la ley de financiamiento universitario, es importante valorar la cantidad y la calidad de los profesionales que están egresando de nuestras universidades públicas y la necesidad de sostenerlas». María Belén Buglione, directora de la Escuela de Veterinaria y Producción Agroindustrial.

Muchos de los graduados terminan desarrollando su actividad profesional en la región. De hecho, Buglione aseguró que existe «una fuerte instalación de jóvenes graduados» en Choele Choel y otras localidades cercanas, donde se desempeñan tanto en el sector privado como en actividades productivas.

Foto: gentileza.

«Es posible que se hayan hasta triplicado la cantidad de veterinarias que hay hoy en comparación con los años previos a la creación de la carrera«, afirmó la directora al referirse al crecimiento de los servicios profesionales vinculados a la actividad.

El Hospital Escuela de Medicina Veterinaria se destaca en la Patagonia

Una de las fortalezas que destacan docentes y profesionales de la carrera es la posibilidad de combinar formación académica con práctica hospitalaria y trabajo a campo. Los estudiantes participan de actividades vinculadas a clínica, cirugía, diagnóstico por imágenes, laboratorio y producción animal, además de prácticas en establecimientos ganaderos de la región.

Foto: Franco Urchipía.

«La intención principal del Hospital Escuela es formar futuros profesionales. Siempre priorizamos a los estudiantes para que puedan desarrollar prácticas y adquirir experiencia en condiciones similares a las que encontrarán después en el ejercicio profesional«, explicó el director del hospital escuela, Ezequiel Chávez.

«Somos el Hospital Escuela más austral del país, con instalaciones modernas y equipamiento sofisticado para brindar una formación que permita a los estudiantes crecer profesionalmente», Ezequiel Chávez, director del hospital escuela de Medicina Veterinaria.

El hospital cuenta con áreas para grandes y pequeños animales, quirófanos equipados con anestesia inhalatoria, radiología digital, ecografía, cardiología, espacios de internación, laboratorio de análisis clínicos y sectores destinados a prácticas académicas e investigación.

Además, la universidad proyecta habilitar un pabellón de necropsias que permitirá realizar estudios sobre causas de muerte, detección de tóxicos y diagnósticos especializados, además de fortalecer la enseñanza en áreas vinculadas a la patología veterinaria.

Áreas de atención para animales grandes. Foto: Juan Thomes.

En el laboratorio del Hospital Escuela se realizan análisis clínicos para pacientes propios y derivados desde distintos puntos de la región. Allí se procesan muestras de sangre, orina, materia fecal y otros estudios complementarios tanto para pequeños como para grandes animales.

Sergio Castañeda, técnico que trabaja en el hospital desde su inauguración, indicó que el área acumula cerca de 2.000 análisis realizados. Ese servicio no solo acompaña la formación de los estudiantes, sino que también constituye un apoyo para veterinarios y productores de la región.

Para Chávez, el hospital también cumple un papel estratégico en la articulación con el sector productivo. A través de convenios, prácticas y actividades a campo, estudiantes y docentes mantienen contacto permanente con productores y establecimientos ganaderos de la región.

La investigación y extensión en la carrera

La actividad académica se complementa con proyectos de investigación y extensión que involucran a docentes, graduados y estudiantes. Durante la recorrida por el edificio académico, los equipos mostraron trabajos vinculados a producción animal, bromatología, química biológica, sanidad veterinaria y producción avícola, áreas que forman parte de las líneas de trabajo que se desarrollan en la sede de Choele Choel.

Florencia Cállolo, docente de la carrera, explicó que participa junto a otros investigadores en proyectos relacionados con producción avícola y bromatología, además de colaborar con actividades que vinculan la formación académica con el ejercicio profesional. «Tratamos de acercar a los chicos a lo que puede llegar a ser su futuro trabajo», resumió.

Foto: Juan Thomes.

El edificio académico inaugurado en 2023 permitió concentrar aulas, laboratorios y espacios de investigación que durante años funcionaron en instalaciones compartidas con otras instituciones de educación superior de la ciudad. Allí funcionan tres laboratorios destinados a microbiología, química y trabajos prácticos utilizados por estudiantes de distintas etapas de la carrera.

Las instalaciones también son utilizadas para proyectos interdisciplinarios. Chávez recordó una experiencia reciente desarrollada junto a la Universidad Nacional de Cuyo y la Universidad de Montpellier, en Francia, que utilizó el Hospital Escuela. «Se hace mucha investigación, proyectos, jornadas y charlas. Tratamos de incentivar mucho esas actividades y acercarlas a los estudiantes», afirmó.

Para Andrés Sosa, médico veterinario y docente de la UNRN, una de las principales fortalezas de la carrera es que los estudiantes acceden desde etapas tempranas a equipamiento y procedimientos que habitualmente encuentran recién en ámbitos profesionales. Según explicó, la combinación de un hospital moderno, laboratorios y cohortes relativamente reducidas favorece una participación más cercana en cirugías, ecografías, radiología, cardiología y otros métodos complementarios.