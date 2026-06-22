Los desafíos del gas y el petróleo de Vaca Muerta se debaten en las Jornadas de Midstream del IAPG

El debate sobre los desafíos de Vaca Muerta es técnico y es el segundo año en el que se realiza.

Neuquén será el escenario donde se desarrollarán las 2° Jornadas de Midstream entre el 23 y el 25 de junio de 2026. El evento, organizado por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) Seccional Comahue, tendrá lugar en las instalaciones del Casino Magic bajo el lema “Upstream y Midstream, mirando el mercado externo”.

El encuentro tiene como objetivo reunir a referentes técnicos, ejecutivos y especialistas de la cadena de valor de la industria. Las actividades y las discusiones estarán orientadas de manera directa a analizar la inserción de Argentina en los mercados internacionales de la energía.

El temario principal surge ante un escenario donde el crecimiento de la producción hidrocarburífera en Vaca Muerta exige la implementación de soluciones en infraestructura. En este contexto, el segmento del midstream asume un rol en la agenda del sector para garantizar que el recurso extraído pueda ser procesado, transportado y comercializado.

Los objetivos planteados para las jornadas apuntan a abordar proyectos de inversión, ampliaciones de capacidad y las soluciones técnicas requeridas por la industria. Las temáticas se centran en la función del midstream como el vínculo operativo indispensable entre las actividades de upstream y la demanda de los mercados.

Charlas magistrales y paneles de debate forman parte de la agenda.

La agenda de las jornadas incluirá disertaciones sobre la ampliación de los sistemas de transporte y el procesamiento de gas natural y NGLs. Asimismo, se expondrán detalles sobre el desarrollo de infraestructura orientada a la exportación y la integración operativa entre los actores del sector.

Las presentaciones técnicas y comerciales estarán a cargo de especialistas pertenecientes a empresas operadoras, compañías transportistas, firmas de servicios y consultoras del sector. Los disertantes compartirán experiencias metodológicas y casos sobre proyectos que actualmente se encuentran en etapa de ejecución.

El formato del evento fue diseñado por la Comisión Técnica de Midstream de la Seccional Comahue y combinará la mirada técnica con la experiencia de campo. El primer día de actividades contempla visitas programadas a instalaciones de la Cuenca Neuquina, mientras que los dos días posteriores se destinarán a las conferencias.

Durante las dos jornadas de disertaciones se realizarán exposiciones técnicas, charlas magistrales y mesas redondas. Estas últimas incluirán paneles estratégicos enfocados en proyectar los escenarios futuros del sector, con eje en la evolución del gas, los líquidos y las oportunidades de exportación a mediano y largo plazo.

Desde la organización del IAPG se contemplaron espacios específicos de networking y participación empresarial para fortalecer los vínculos institucionales. Este encuentro sectorial busca la articulación de intereses productivos, comerciales e institucionales en una etapa de requerimientos de coordinación entre las empresas.