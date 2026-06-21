Choque y vuelco sobre la Ruta 22 en Cipolletti este domingo 21: dos personas fueron hospitalizadas

Un fuerte siniestro vial se registró este domingo 21 de junio en Cipolletti. Por el incidente vial, una mujer tuvo que ser rescatada del vehículo y junto al conductor fueron hospitalizados.

El oficial Frank Rivas, jefe del cuerpo de Seguridad Vial de Cipolletti, comunicó a Diario RÍO NEGRO que el hecho ocurrió cerca de las 21:20 sobre la Ruta 22, en la intersección con la calle Toschi.

Dos personas trasladadas al hospital tras un vuelco en Ruta 22

Allí, dos personas circulaban a bordo de un Volswagen Gol Power con dirección hacia Allen cuando, según denunciaron los ocupantes, un Peugeot intentó cruzar desde el sector norte hacia el sur, lo que provocó la colisión en la parte delantera derecha del vehículo, lo que derivó en un vuelco.

Si bien el conductor logró salir por sus propios medios, la acompañante quedó atrapada dentro del rodado tras sufrir fuertes dolores corporales.

Cuando arribó el Cuerpo de Seguridad Vial el auto permanecía volcado sobre la calzada. En el lugar trabajó junto a personal médico del SIARME, quienes trasladaron a ambos ocupantes al hospital local por lesiones de diversa consideración.

Mientras tanto, también intervino Criminalística, que realizó las tareas de rigor para determinar la mecánica del choque, cuyas circunstancias permanecen bajo investigación.