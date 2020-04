El evento petrolero: una visión alternativa

Dario Tropeano*

Hoy, el petróleo es un negocio financiero montado en una deuda, es decir, se trata de compromisos asumidos que se adeudan en cadena a través de diversas formas de financiación una con la otra

Hace algunas horas el petróleo llego a costar a futuro (mes de junio ) menos U$S 40,5 (valor negativo ) por barril WTI , siendo esta la primera vez en la historia que ello sucede. Trataremos de explicar lo mas sencillamente posible esta nuestra visión. El WTI es un petróleo extraído de los EEUU , México y algunos latinoamericanos, y el Brent es el del mar del norte. Por supuesto el WTI se comercializa en la bolsa de New York.

En esa bolsa se negocian diariamente contratos a futuro de petróleo medidos en barriles y dólares , donde compradores y vendedores pactan plazos de entrega cantidades a comprar, vender y por supuesto la entrega física de esos barriles al vencimiento del contrato. Se trata de un mercado financiero mas donde en realidad la cantidad física de petróleo es accesorio , un mero vehículo financiero. Lo que está en juego es el valor presente y futuro del mismo al vencimiento del contrato , cuando se produzca la entrega física. En ese momento alguien habrá ganado y alguien habrá perdido sobre la cantidad negociada.

Hasta ahí podríamos decir que se trata de un negocio natural si estuviese regulado. Los persas hace 2.500 años utilizaban futuros de cosechas , pero no así con las características de desregulación absoluta que existe hoy. Desde hace aproximadamente 20 años el fondo de petróleo de los EEUU (USO) ha sufrido una desregulaciones reglamentarias que han exacerbado la negociación del crudo como un vehículo exclusivamente financiero , al igual que ha sucedido con prácticamente todos los mercados de la economía mundial que cotizan en las principales monedas .

El petróleo es un negocio financiero y sobre la base de, por ejemplo, la compraventa futura de10.000 barriles a 90 días, se generan una gran cantidad de contratos financiero vinculados a ese contrato original: un contrato de seguro contra incumplimiento de quien lo tiene que entregar, ese contrato se cede en propiedad o alquila en múltiples oportunidades a diversos operadores , la sucesiva venta o alquiler de ese contrato es usado como un colateral (un seguro ) para otra operación comercial ( por ejemplo la compra venta a futuro de acciones de Apple) y así sucesivamente. Lo más increíble de todo es que a la fecha la prácticamente totalidad de esas operaciones se realizan mediante algoritmos informativos (computadoras ) que a través de sofisticadas formulas determinan los valores de mercados , momentos de venta , ecuaciones de salida , etc .

El negocio detallado se halla montado en una deuda, es decir, se trata de compromisos asumidos que se adeudan en cadena a través de diversas formas de financiación una con la otra, y al final, alguien debe pagar , habiendo ganado o perdido con la operación. Sin embargo muchos de estos instrumentos se renuevan eternamente, modificando los activos subyacentes de la operación (petróleo, acciones , una tasa de interés , carbón etc. ) .



La deuda global (materia de mi análisis y estudio desde ya hace más de una década) es la raíz de una economía global al borde del colapso, el sistema de globalización neoliberal que todo lo hizo con endeudamiento y caída del ingreso real del trabajo. La duda infecta todo: familias , empresas , países. El coronavirus es un detonante . No hay guerra de precios entre Rusia y Arabia saudita que afecta el petróleo, por el contrario Putin es un aliado de Trump desde el principio, pero este ultimo tiene un limitado margen de maniobra dentro del poder real que existe en los EEUU . Reitero lo afirmado en las 2 notas anteriores (el 1 y el 20 de abril 2020): es Arabia Saudita quien se enfrenta a los EE.UU porque este último prescinde de ella en oriente medio.

Es más, a la fecha Trump ha dicho que estudian dejar de comprar petróleo saudí, y que los bajos precios se deben a una crisis financiera. Obviamente que hay un sobrestok de petróleo por la abrupta caída de demanda , pero aquí el problema es de deuda. Trump afirmó que inyectará todos los dólares necesarios para salvar la industria , que es lo mismo que salvar Wall Street ( lo cual dejara herido de muerte al dólar) .

El balance financiero trimestral del banco Central de los EE.UU ( la FED un banco privado que emite el dólar y fija la tasa de interés) prevé emitir hasta 6 billones de dólares ¿Para quien ? Pues para los mismos fondos de cobertura y bancos que especulan con petróleo y ante el colapso de demanda y almacenamiento no tienen que hacer con él y por eso se derrumba el precio. Aquellos están cargados de esos instrumentos que señalábamos más arriba, con papeles sin valor que vienen siendo rescatados desde el 2008 con dinero público, de los norteamericanos sin salud estatal . La crisis actual es la nueva fase de aquella, que nunca terminó, pero sí la existencia de millones de personas de clase media que vienen desapareciendo en Occidente: para ser pobres , o más pobres aún .

Esta es la verdad de la milanesa como decía mi abuela; lo otro son explicaciones sesgadas de agencias de noticias internacionales, la mayoría parte de los activos de fondos de inversión que detentan participaciones en el negocio del petróleo, financiero, etc. ,etc.

En esta liga no participa ni Argentina, ni YPF, ni Neuquén , ni ninguna de las grandes empresas de servicios de la actividad .

Esta es otra liga.