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Estados Unidos le gana a Paraguay en su debut en el Mundial 2026 en Los Ángeles

Estados Unidos ya recibe a Paraguay en su debut en el Mundial 2026 en Los Ángeles.

Redacción

Por Redacción

Estados Unidos le gana 1 a 0 a Paraguay. (Foto: AP)

Estados Unidos le gana 1 a 0 a Paraguay. (Foto: AP)

En el debut de ambos en el Mundial 2026, Estados Unidos le gana 1 a 0 a Paraguay en Los Ángeles por el grupo D luego de la tercera ceremonia de inauguración en el país norteamericano.

Estados Unidos abrió el marcador a los 7 minutos luego de una buena jugada de Christian Pulisic que derivó en un gol en contra de Damián Bobadilla.

El partido tiene el duelo de técnicos argentinos entre Mauricio Pochettino, en el local y Gustavo Alfaro en el equipo visitante. Completan ese grupo Australia y Turquía que juegan en la madrugada del domingo.

Formaciones

Estados Unidos: Matt Freese; Alex Freeman, Chris Richards, Tim Ream; Sergiño Dest, Tyler Adams, Malik Tillman, Antonee Robinson; Weston McKennie, Christian Pulisic; y Folarin Balogun. DT: Mauricio Pochettino

Paraguay: Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Júnior Alonso; Andrés Cubas, Damián Bobadilla, Diego Gómez; Julio Enciso, Miguel Almirón; Antonio Sanabria. DT: Gustavo Alfaro


Temas

Estados Unidos

Gustavo Alfaro

Mauricio Pochettino

Mundial 2026

Paraguay

En el debut de ambos en el Mundial 2026, Estados Unidos le gana 1 a 0 a Paraguay en Los Ángeles por el grupo D luego de la tercera ceremonia de inauguración en el país norteamericano.

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