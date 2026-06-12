Embargan dos propiedades de Facundo Leal e investigan el origen de los USD 2,4 millones hallados en sus domicilios

La Justicia federal avanza sobre el patrimonio del ex presidente de ARSAT, Facundo Leal, luego de que durante una serie de allanamientos se encontraran USD 2,4 millones en efectivo, drogas y equipamiento de espionaje en propiedades vinculadas al ex funcionario.

La investigación, que se inició por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos para el almacenamiento de equipamiento estratégico de la empresa estatal de telecomunicaciones, derivó en nuevas medidas judiciales destinadas a reconstruir el origen de los fondos hallados y determinar posibles responsabilidades penales.

Parte de los 2.4 millones de dólares que se encontraron distribuidos en dos viviendas de Facundo Leal.

Por orden del juez federal de San Isidro, Ariel Lino Mirabelli, fueron embargadas dos propiedades de Leal y se dispuso la prohibición de salida del país para todos los imputados en la causa. Además, el ex titular de ARSAT permanece detenido tras el hallazgo de diversas sustancias ilegales en su departamento del barrio porteño de Palermo.

Equipos de espionaje bajo análisis

Durante los procedimientos, los investigadores secuestraron 19 dispositivos de inteligencia y espionaje que actualmente son sometidos a peritajes. Entre los elementos hallados figuran micrófonos ocultos en anteojos, lapiceras y mouses de computadora, además de inhibidores de señal, localizadores satelitales y un teléfono satelital Iridium.

Los especialistas buscan determinar el origen, utilización y posible vinculación de estos equipos con las maniobras investigadas.

La ruta de los millones

Uno de los principales objetivos de la causa es establecer la procedencia de los USD 2,4 millones encontrados tanto en una vivienda de Mendoza como en el departamento de Palermo pertenecientes a Leal.

La investigación se originó a partir de una denuncia por presuntos sobornos vinculados a la contratación de la empresa Argentina Logistic Services (ALS), encargada del almacenamiento y traslado de equipamiento estratégico perteneciente a ARSAT.

El caso tomó relevancia luego de detectarse un robo en un predio ubicado en San Fernando donde se encontraban resguardados materiales destinados a la Red Federal de Fibra Óptica. Según la investigación, la pérdida económica para el Estado alcanzó los USD 151.000 entre bienes robados y dañados.

Los elementos afectados formaban parte del Proyecto Shelter-2, una iniciativa destinada a ampliar la infraestructura de conectividad nacional mediante la instalación de 250 shelters tecnológicos en distintos puntos del país.

Sospechas de direccionamiento y corrupción

El fiscal federal Fernando Domínguez solicitó la indagatoria de diez personas entre ex funcionarios de ARSAT y directivos de ALS, pedido que fue aceptado por el magistrado.

En su dictamen, el fiscal sostuvo que existen elementos suficientes para acreditar un posible «acuerdo venal» entre funcionarios públicos y empresarios privados que habría permitido la adjudicación irregular del contrato de almacenamiento y traslado de equipamiento estratégico.

Según la investigación, la contratación se habría realizado sin intervención del Directorio de ARSAT y sin los informes técnicos necesarios para justificar la elección de la empresa beneficiada.

Asimismo, el análisis de mensajes intercambiados entre los involucrados habría permitido detectar indicios de negociaciones previas, coordinación de acciones e intereses personales destinados a favorecer a ALS en detrimento de los intereses de la empresa estatal.

Levantamiento del secreto bancario

Como parte de las medidas ordenadas por la Justicia, también se dispuso el levantamiento del secreto bancario, fiscal y bursátil de los diez imputados para profundizar el análisis patrimonial y financiero.

Facundo Leal estuvo al frente de ARSAT durante la gestión de Alberto Fernández y posteriormente fue designado titular del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), cargo que ocupó hasta enero de este año.

La investigación continúa y podría derivar en nuevas imputaciones a medida que avancen los peritajes sobre los dispositivos secuestrados y el análisis de la documentación financiera.